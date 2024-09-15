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Италия
15 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:56
1408
0

Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика

Во время матча возникла техническая проблема связи

15 сентября 2024, 16:42 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:56
1408
0
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.

Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды.

Довбик отличился на 37-й минуте, но арбитр около семи минут не мог принять окончательное решение, что удивило многих болельщиков.

Как стало известно чуть позже, причиной долгого ожидания стала техническая проблема связи между комнатой VAR и арбитром на поле.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик
Владимир Клепач Источник: asromalive.it
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