Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.

Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды.

Довбик отличился на 37-й минуте, но арбитр около семи минут не мог принять окончательное решение, что удивило многих болельщиков.

Как стало известно чуть позже, причиной долгого ожидания стала техническая проблема связи между комнатой VAR и арбитром на поле.