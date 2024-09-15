Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Во время матча возникла техническая проблема связи
В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома». Матч завершился вничью 1:1.
Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды.
Довбик отличился на 37-й минуте, но арбитр около семи минут не мог принять окончательное решение, что удивило многих болельщиков.
Как стало известно чуть позже, причиной долгого ожидания стала техническая проблема связи между комнатой VAR и арбитром на поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Видимо, с Тибо все в порядке, королевский клуб начал второй тайм против Реала Сосьедад
Номинальные гости дожали луганскую команду во втором тайме