Стало известно, почему капитан сборной Украины не играл в матче УПЛ

14 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Карпаты. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу горняков.

Капитан сборной Украины и один из капитанов Шахтера Николай Матвиенко пропустил эту встречу из-за травмы. Об этом на пресс-конференции заявил наставник донецкого коллектива Марино Пушич:

«Николай вернулся из расположения сборной, сыграв в обоих матчах, с небольшим повреждением. Мы с ним пообщались и решили, что дадим ему время отдохнуть и восстановиться, чтобы лучше влиться в тренировочный процесс.

Я уверен, что он скоро вернется на поле, думаю, через два-три дня уже можно будет ожидать его участия в тренировке», – сказал Пушич.

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Видеообзор матча Шахтер – Карпаты – 5:2