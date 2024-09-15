15.09.2024 15:00 – 38’ 0 : 0
Украина. Вторая лига15 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:07
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Вильхивцы – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября в 15:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
15 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:07
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15 сентября проходит поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 6-й тур, 15 сентября
- 15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый
Турнирная таблица
15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый
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