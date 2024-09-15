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Вторая лига
Вильхивцы
15.09.2024 15:00 – 38 0 : 0
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
15 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:07
96
0

Вильхивцы – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 15:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

15 сентября 2024, 15:00 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:07
96
0
Вильхивцы – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября проходит поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 6-й тур, 15 сентября

  • 15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый

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чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины Вильхивцы Скала 1911 Стрый
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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