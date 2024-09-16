15.09.2024 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Вторая лига16 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
87
0
ВИДЕО. Вильхивцы обыграли Скалу, гол забил опытный экс-игрок Вереса
15 сентября прошел поединок 6-го тура Второй лиги
16 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
87
0
15 сентября прошел поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Вильхивцы обыграли Скалу, единственный гол забил опытный экс-игрок Вереса Михаил Шестаков.
Вторая лига. 6-й тур, 15 сентября
15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый – 1:0
Гол: Михаил Шестаков, 49
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
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