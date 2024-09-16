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  4. ВИДЕО. Вильхивцы обыграли Скалу, гол забил опытный экс-игрок Вереса
Вторая лига
Вильхивцы
15.09.2024 15:00 – FT 1 : 0
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
16 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
87
0

ВИДЕО. Вильхивцы обыграли Скалу, гол забил опытный экс-игрок Вереса

15 сентября прошел поединок 6-го тура Второй лиги

16 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:15
87
0
ВИДЕО. Вильхивцы обыграли Скалу, гол забил опытный экс-игрок Вереса
ФК Верес. Михаил Шестаков

15 сентября прошел поединок 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Вильхивцы обыграли Скалу, единственный гол забил опытный экс-игрок Вереса Михаил Шестаков.

Вторая лига. 6-й тур, 15 сентября

15:00. Вильхивцы – Скала 1911 Стрый – 1:0

Гол: Михаил Шестаков, 49

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Вильхивцы видео голов и обзор Михаил Шестаков Верес Ровно
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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