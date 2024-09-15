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  4. МИХАЙЛЕНКО: «Сложные логистические нюансы. Динамо приходится много ездить»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:26
186
0

МИХАЙЛЕНКО: «Сложные логистические нюансы. Динамо приходится много ездить»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от поединка с «Зарей»

15 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:26
186
0
МИХАЙЛЕНКО: «Сложные логистические нюансы. Динамо приходится много ездить»
ФК Динамо. Николай Михайленко

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от поединка с луганской «Зарей», в котором бело-синие победили со счетом 2:0:

– Была тяжелая игра и сложные погодные условия. Но, думаю, мы одержали уверенную победу. У нас были еще моменты, могли забивать больше. Спасибо «Заре» за игру. Я очень рад, что мы сумели победить.

– Говорят, что подобные матчи, когда долгое время не удается раскрыть оборону соперника, продолжаются до первого гола. Так ли было?

– Я бы так не сказал. «Заря» – не та команда, которая играет до первого гола. Они даже когда пропускают, не сбавляют обороты и стараются восстановить преимущество. Поэтому нам было очень важно забить еще один мяч, чтобы увереннее себя чувствовать.

– Что тренерский штаб сказал вам в перерыве? Нужно ли было вносить какие-либо изменения, учитывая, что в первом тайме вы создали много моментов?

– Нам указали на небольшие нюансы, но вообще мы не отходили от своей игры. У нас многое получалось, просто мы не смогли реализовать моменты, которые создавали. Во втором тайме с этим было уже лучше, потому удалось победить.

– Вы сыграли в центре поля, а Владимир Бражко – в центре защиты. Стали ли такие изменения неожиданностью?

– Тренерский штаб так спланировал, и я не могу это никак прокомментировать. Конечно, я рад, что вышел в основном составе, что мне дали шанс – я старался изо всех сил сделать все возможное для победы.

– На поле было много борьбы в течение матча, не слишком ли это для поединка?

– Вся игра была такой. Это потому, что у обеих команд было большое желание. И для нас очень важно победить именно в желании. Индивидуально у нас очень сильные игроки, и, если прибавить желание, мы не могли добиться ничего другого, кроме победы.

– Насколько тяжело возвращаться в клубный футбол после международной паузы и матчей сборных?

– Не считаю это проблемой, просто тяжелые для ребят логистические нюансы, ведь приходится много ездить. Именно в этом я вижу проблему. А вот с настроем или мотивацией никаких проблем нет.

– Стало ли психологически легче при счете 1:0? Появилась ли уверенность в победе?

– Не скажу, что мы ощущали психологическое давление и при счете 0:0. Мы знаем, что хотим. Играли в свою игру, создавали моменты и точно были уверены в том, что сможем забить. Благо, удалось отличиться дважды, но могли забить и больше.

– Уже в среду вы проведете перенесенный матч с «Ворсклой», чего от него ожидаете?

– Каждая игра – это маленькая ступенька. Нам нужны только победы. Думаю, тоже будет серьезная игра, ведь «Ворскла» – хорошая, боевая команда. Будем тщательно настраиваться, постараемся восстановиться как следует и показать свою лучшую игру. Конечно после победы будем готовиться с радостным настроением.

– В первой половине сезона согласно календарю у «Динамо» большинство матчей в Киеве и области, хорошо ли это, что не нужно далеко ехать?

– Конечно, всегда приятно играть дома или недалеко от дома. В определенном плане это легче, но мы не забываем, что во втором круге все равно придется ездить на гостевые матчи, поэтому, думаю, особой разницы нет.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Николай Михайленко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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