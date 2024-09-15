УЕФА может лишить Англию права на участие в Евро. Есть причина

УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в турнирах под своей эгидой, а также лишить страну права на проведение чемпионата Европы 2028.

Причина – вмешательство правительства в футбольные вопросы.

В Великобритании может появиться независимый футбольный регулятор, инициатива о чем предложена главными политическими партиями королевства. Этот регулятор должен осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.

Источник утверждает, будто генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уже отправил письмо Лизе Нэнди, которая является министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Футбольный чиновник настоятельно напомнил о том, что «вмешательства правительства в развитие футбола быть не должно».

Напомним, ранее экс-тренер сборной Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы.