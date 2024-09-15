Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА может лишить Англию права на участие в Евро. Есть причина
Англия
15 сентября 2024, 09:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:33
1906
0

УЕФА может лишить Англию права на участие в Евро. Есть причина

Родоначальниики футбола находятся под угрозой санкций

15 сентября 2024, 09:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 10:33
1906
0
УЕФА может лишить Англию права на участие в Евро. Есть причина
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в турнирах под своей эгидой, а также лишить страну права на проведение чемпионата Европы 2028.

Причина – вмешательство правительства в футбольные вопросы.

В Великобритании может появиться независимый футбольный регулятор, инициатива о чем предложена главными политическими партиями королевства. Этот регулятор должен осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставить болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.

Источник утверждает, будто генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уже отправил письмо Лизе Нэнди, которая является министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. Футбольный чиновник настоятельно напомнил о том, что «вмешательства правительства в развитие футбола быть не должно».

Напомним, ранее экс-тренер сборной Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы.

По теме:
Легендарный защитник вошел в тренерский штаб сборной Англии
Два экс-тренера Челси могут возглавить сборную Англии
Экс-тренер Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы. Готов удивить?
сборная Англии по футболу чемпионат Европы по футболу УЕФА
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Другие виды | 14 сентября 2024, 22:32 3
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги
Битва Дорощука и Тамбери. Состоялся финал Бриллиантовой лиги

Дорощук завершил сезон вторым

За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
Футбол | 15 сентября 2024, 08:23 3
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии

С 1995 года за киевлян выступали легионеры из 32-х стран дальнего зарубежья

Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 15.09.2024, 00:12
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.09.2024, 06:33
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Футбол | 14.09.2024, 12:27
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 4
Футбол
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
14.09.2024, 00:52 1
Бокс
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
13.09.2024, 23:59 1
Другие виды
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 8
Футбол
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 21-й секунде в матче чемпионата
14.09.2024, 22:57 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем