Экс-тренер Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы. Готов удивить?
Гарет пока отдыхает после ухода из сборной после Евро-2024
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который, напомним, на Евро-2020 и Евро-2024 приводил команду к серебряным наградам, поделился планами на будущее.
54-летний уроженец Уотфорда заявил, что его следующая работа может быть связана не с футболом.
Саутгейт конкретизировать свое признание отказался, имея на то, видимо, свои причины.
Как известно, Гарет Саутгейт покинул тренерский пост в национальной команде Ангдлии после чемпионата Европы 2024 в Германии.
Ранее сообщалось, что известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта.
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