Экс-тренер Англии Саутгейт рассказал о новом месте работы. Готов удивить?

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который, напомним, на Евро-2020 и Евро-2024 приводил команду к серебряным наградам, поделился планами на будущее.

54-летний уроженец Уотфорда заявил, что его следующая работа может быть связана не с футболом.

Саутгейт конкретизировать свое признание отказался, имея на то, видимо, свои причины.

Как известно, Гарет Саутгейт покинул тренерский пост в национальной команде Ангдлии после чемпионата Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта.