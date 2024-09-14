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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 17:45 |
673
0

Себальос дебютировал за Динамо

Колумбийский защитник вышел на замену в компенсированное время

14 сентября 2024, 17:45 |
673
0
Себальос дебютировал за Динамо
Динамо Киев

14 сентября киевское «Динамо» провело матч 6 тура Украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». Игра закончилась победой киевлян со счетом 2:0.

В центре защиты «Динамо» вышли Кристиан Биловар и Владимир Бражко, номинальный опорный полузащитник. Денис Попов и Тарас Михавко получили повреждения, а центральные защитники Максим Дячук и Брайан Себальос оказались в запасе.

В конце матча, уже в добавленное время, Себальос вышел на поле, заменив Николая Михайленко. Этот выход стал первым для колумбийца в официальных матчах за киевский клуб.

В флеш-интервью в эфире УПЛ ТВ главный тренер киевлян Александр Шовковский сообщил, что Себальос должен вообще выходить в основе, но получил пищевое отравление. Однако тренер все же решил дать возможность защитнику сыграть несколько минут и оформить дебют.

Напомним, Брайан Себальос перешел в «Динамо» с бразильской «Форталезы» в июне этого года, соглашение между клубом предусматривает полугодовую аренду с правом выкупа.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо дебют Брайан Себальос
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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