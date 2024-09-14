Стало известно, какой клуб возглавит Вирт после снятия Звягеля с чемпионата

Как удалось узнать Sport.ua из собственных источников, 50-летний украинский специалист Юрий Вирт возглавит Ниву Тернополь из Первой лиги, которая ранее, как мы сообщали, уволила Евгения Калиниченко.

В воскресенье, 15 августа, Нива Тернополь проведет поединок 7-го тура Первой лиги в группе А против Агробизнеса. Вирт, скорее всего, уже завтра прибудет в Тернополь и будет присутствовать на поединке.

В апреле 2024 года Вирт возглавил клуб Звягель из житомирской области. Тогда команда выступала во Второй лиге. Под руководством Вирта Звягель вышел в Первую лигу Украины.

Однако летом стало известно о том, что Звягель потерял статус профессионального клуба и снялся с чемпионата. Таким образом, Юрий Вирт остался без работы.