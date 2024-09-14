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Украина. Первая лига
14 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:43
1507
1

Стало известно, какой клуб возглавит Вирт после снятия Звягеля с чемпионата

По информации Sport.ua, опытный специалист станет главным тренером Нивы из Тернополя

14 сентября 2024, 17:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:43
1507
1
Стало известно, какой клуб возглавит Вирт после снятия Звягеля с чемпионата
Юрий Вирт

Как удалось узнать Sport.ua из собственных источников, 50-летний украинский специалист Юрий Вирт возглавит Ниву Тернополь из Первой лиги, которая ранее, как мы сообщали, уволила Евгения Калиниченко.

В воскресенье, 15 августа, Нива Тернополь проведет поединок 7-го тура Первой лиги в группе А против Агробизнеса. Вирт, скорее всего, уже завтра прибудет в Тернополь и будет присутствовать на поединке.

В апреле 2024 года Вирт возглавил клуб Звягель из житомирской области. Тогда команда выступала во Второй лиге. Под руководством Вирта Звягель вышел в Первую лигу Украины.

Однако летом стало известно о том, что Звягель потерял статус профессионального клуба и снялся с чемпионата. Таким образом, Юрий Вирт остался без работы.

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Юрий Вирт Нива Тернополь Первая лига Украины Звягель чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Diodora
Не дуже вірю у Вірта. Робота у ''Звягелі'' не вражала.
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