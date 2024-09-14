Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тернопольская Нива уволила главного тренера
Украина. Первая лига
14 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:48
326
0

Тернопольская Нива уволила главного тренера

Также команду покинул тренер вратарей

14 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:48
326
0
Тернопольская Нива уволила главного тренера
ФК Нива Тернополь. Евгений Калиниченко

Как стало известно Sport.ua, после разгромного поражения в календарном поединке 6 тура Первой лиги – с «Прикарпатьем» – 0:3, клубное руководство тернопольской «Нивы» отказалось от услуг главного тренера Евгения Калиниченко, который, кстати, возглавил команду перед началом текущего сезона.

По имеющейся информации, «Ниву» также покинул и Игорь Шуховцев, который отвечал за подготовку вратарей.

Сейчас тернопольская команда занимает четвертое место в группе «А», набрав 7 очков.

Ранее состоялись шесть матчи в рамках шестого тура Первой лиги – по три в группах А и Б.

По теме:
Защитник Александрии восстановится к матчу с Левым Берегом
Иван БАЛАН: «Сборная Грузии отличается заоблочной отдачей»
РОТАНЬ: «Это был худший матч Александрии в этом чемпионате»
инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нива Тернополь отставка Евгений Калиниченко Игорь Шуховцев
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Другие виды | 13 сентября 2024, 22:35 11
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей

Украинская рекордсменка мира в Брюсселе показала результат 1.97 метра

«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика
Футбол | 14 сентября 2024, 08:42 2
«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика
«Он мне не нравится». Экс-звезда Ромы высказался по поводу Довбика

Раджа Наингголан пока не успел рассмотреть украинского нападающего

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14.09.2024, 08:08
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата
Футбол | 14.09.2024, 07:01
УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата
УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13.09.2024, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 9
Футбол
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
12.09.2024, 11:55 1
Футбол
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
12.09.2024, 17:45 6
Теннис
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
12.09.2024, 18:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем