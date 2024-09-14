Тернопольская Нива уволила главного тренера

Как стало известно Sport.ua, после разгромного поражения в календарном поединке 6 тура Первой лиги – с «Прикарпатьем» – 0:3, клубное руководство тернопольской «Нивы» отказалось от услуг главного тренера Евгения Калиниченко, который, кстати, возглавил команду перед началом текущего сезона.

По имеющейся информации, «Ниву» также покинул и Игорь Шуховцев, который отвечал за подготовку вратарей.

Сейчас тернопольская команда занимает четвертое место в группе «А», набрав 7 очков.

Ранее состоялись шесть матчи в рамках шестого тура Первой лиги – по три в группах А и Б.