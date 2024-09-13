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13 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:00
391
0

Теннисист: «Мой положительный тест вызван употреблением говядины»

Николас Занеллато уверен, что торжество справедливости – лишь вопрос времени

13 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:00
391
0
Теннисист: «Мой положительный тест вызван употреблением говядины»
Инстаграм Николаса Занеллато

22-летний теннисист из Бразилии Николас Занеллато прокомментировал свое отстранение от соревнований. Ранее в его допинг-пробе обнаружили анаболический стероид болденон.

«12 августа 2024 года ITIA уведомила меня о положительном тесте на болденон – стероид, применяемый в ветеринарии. Он широко и легально используется на животноводческих фермах в Колумбии – стране, где я соревновался в июне этого года, когда у меня взяли пробу.

К моему глубокому удивлению и возмущению мне пришлось защищаться, и я предоставил ITIA все доказательства, которые смог найти, чтобы подтвердить, что мой положительный тест был вызван употреблением загрязненной болденоном говядины на неделе, когда я соревновался в Колумбии.

Важно отметить, что уже были случаи с загрязненной болденоном говядиной, аналогичные моему, в том числе в Колумбии, например, дела теннисистов Роберта Фара, Тары Мур и Барбары Гатики, а также несколько других случаев в странах Латинской Америки. Поэтому я по-прежнему уверен, что торжество справедливости в моем случае – лишь вопрос времени.

Я профессиональный теннисист, я серьезно отношусь ко всем своим обязательствам, особенно дисциплинарным, и неукоснительно соблюдаю правила. Я за честную игру и не нарушаю антикоррупционные правила», – написал тенниссит.

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допинг
Владимир Клепач
Владимир Клепач Источник
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