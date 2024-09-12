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ITF
12 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:00
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0

Бразильского теннисиста временно отстранили за допинг

В допинг-пробе обнаружили следы анаболического стероида

12 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:00
199
0
Бразильского теннисиста временно отстранили за допинг
ITIA

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что Николас Занеллато, 22-летний теннисист из Бразилии, временно отстранен от соревнований в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).

Занеллато (рекорд в рейтинге ATP – 458 место), сдал соревновательную пробу во время участия в турнире ATP Challenger в Ибагуэ, Колумбия, 25 июня 2024 года. Последующий анализ показал, что в пробе A содержится болденон, который запрещен TADP. У игрока не было терапевтического исключения на его применение.

Занеллато подал апелляцию, но она была отклонена на том основании, что представленные доказательства «не дотягивают» до необходимого порога.

На время временного отстранения, которое действует с 12 августа 2024 года, Занеллато запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования.

Болденон – синтетическое стероидное анаболическое инъекционное лекарство, производное мужского полового гормона тестостерона.

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допинг
Владимир Клепач Источник: International Tennis Integrity Agency
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