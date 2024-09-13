Орест ТЕРЕЩУК: «Наше преимущество в том, что мы имеем ширину состава»

Капитан мужской сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua рассказал о подготовке к матчу Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля.

Встреча состоится 13-14 сентября на открытых хардовых кортах Herodotou Tennis Academy в Ларнаке (Кипр). В пятницу начало матчей в 18:00 по Киеву.

- Как украинскую команду приняли на Кипре? Какие погодные условия перед матчем?

- Приняли хорошо, организацией занималась израильская сторона в сотрудничестве с Кипрской теннисной федерацией. В нашем распоряжении было достаточно кортов хорошего качества.

В Ларнаке сейчас очень жарко, высокая влажность, днем находиться на улице довольно трудно.

- Есть какая-то специфика во время игры на нейтральной территории? Хотя сборная Украины уже должна была бы привыкнуть к этому.

- Действительно, мы уже привыкли. Единственное, что этот матч будет проводиться без зрителей, чтобы не было провокаций.

- Болельщиков интересует, вызывался ли в сборную Вадим Урсу, который недавно стал первой ракеткой Украины?

- Я контактировал с Вадимом. Как видите, его нет в сборной на этом матче. Комментировать я бы не хотел.

- В какой форме прибыли на этот матч Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых и Владислав Орлов?

- У Виталия и Александра форма сейчас лучше, результаты в последние месяцы также. На тренировках они также выглядели лучше. Одно из наших преимуществ в том, что у нас есть ширина состава. Поэтому Алексей с Владом готовятся на субботу. Конечно, будем смотреть и на результаты первого игрового дня.

- Как оцените состав команды соперников?

- Они похожи на нашу команду. И они, и мы отличаемся от других команд на этой стадии, ведь рейтинг наших игроков ниже. Я общался со многими людьми, видел достаточно матчей и могу сделать вывод, что израильские игроки, как и наши, к сожалению, или, к счастью, в матчах Кубка Дэвиса показывают более высокий класс игры, чем на индивидуальных турнирах.

Ишай Олиэль был очень сильным и перспективным юниором, я хорошо его помню. Пока что его карьера складывается не так, как ожидалось тогда. Но на матчах Кубка Дэвиса он демонстрирует высокий уровень.

Есть также Даниэль Цукерман, который больше играет в паре, но и в одиночке способен на сюрпризы. Его партнер по паре, Рой Степанов, тоже на тренировках выглядел довольно солидно.

- С составом украинской парной комбинации уже определились?

- Пока заявлены Илья Белобородько и Алексей Крутых, но у нас есть несколько вариантов. Есть прогнозируемые, а есть запасные. Посмотрим, в каком состоянии будут наши теннисисты после сегодняшних матчей. Я имею возможность за час до начала парного матча без указания причины изменить состав.

- Как насчет Дениса Молчанова и Владислава Манафова?

- Ситуация без изменений.

- Вы сыграли первый одиночный матч за сборную Украины в 1999 году именно в противостоянии с командой Израиля. Возможно, поделитесь воспоминаниями о том поединке?

- Сейчас мурашки по коже пошли. Помню тот поединок достаточно хорошо, очень волнительный для меня. Имиджевый матч против Ноама Окуна, который был более опытный и на тот момент выше классом. Я боролся, но шансов было мало (3:6, 5:7 – прим.).

- Вам больше нравился старый формат проведения матчей Кубка Дэвиса, или тот, что есть сейчас?

- Тот, что был раньше, больше вспоминается с ностальгией. Я понимаю, что формат, который есть сейчас, – он более правильный. Стало более прогнозируемо по времени и динамично. А те матчи могли длиться по 5 часов, для зрителей и телевизионных трансляций это было накладно.