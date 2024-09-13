В Днепре-1 рассказали о функциях Русола, несмотря на его уход в Карпаты

Вячеслав Фридман, занимающий пост коммерческого директора в клубе «Днепр-1», который, по сути, существует только на бумаге, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, какие функции до сих пор выполняет Андрей Русол, несмотря на свой уход в львовские «Карпаты».

– Вопрос по долгам. Кто занимается урегулированием этих вопросов сейчас? Вы или кто-то другой?

– По игрокам занимается Русол. Он знает условия всех контрактов, все договоренности, с кем и в каком объеме он рассчитывался. Я занимался и занимаюсь вопросом спонсоров, арендой, инфраструктурой, долгами за коммунальные услуги, зарплатой персонала команды и базы.

– Не возникнет ли потом конфликт интересов из-за этого? Потому что Русол сейчас официально занимает должность в «Карпатах», где играют и бывшие игроки «Днепра-1».

– А какой конфликт? «Карпаты» купили четырех наших игроков, погасили наши задолженности перед ними, а остальные какие-то незначительные суммы прислали нам. Когда мы продавали игроков, мы в первую очередь искали клубы, которые бы смогли урегулировать вопросы с нашими задолженностями перед этими игроками, – рассказал Фридман.

Ранее стало известно, что Андрей Русол определился со своими помощниками в «Карпатах».