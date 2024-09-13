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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 11:10 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:12
103
0

В Днепре-1 рассказали о функциях Русола, несмотря на его уход в Карпаты

Вячеслав Фридман – о бывшем директоре клуба

13 сентября 2024, 11:10 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:12
103
0
В Днепре-1 рассказали о функциях Русола, несмотря на его уход в Карпаты
УПЛ. Андрей Русол

Вячеслав Фридман, занимающий пост коммерческого директора в клубе «Днепр-1», который, по сути, существует только на бумаге, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, какие функции до сих пор выполняет Андрей Русол, несмотря на свой уход в львовские «Карпаты».

– Вопрос по долгам. Кто занимается урегулированием этих вопросов сейчас? Вы или кто-то другой?

– По игрокам занимается Русол. Он знает условия всех контрактов, все договоренности, с кем и в каком объеме он рассчитывался. Я занимался и занимаюсь вопросом спонсоров, арендой, инфраструктурой, долгами за коммунальные услуги, зарплатой персонала команды и базы.

– Не возникнет ли потом конфликт интересов из-за этого? Потому что Русол сейчас официально занимает должность в «Карпатах», где играют и бывшие игроки «Днепра-1».

– А какой конфликт? «Карпаты» купили четырех наших игроков, погасили наши задолженности перед ними, а остальные какие-то незначительные суммы прислали нам. Когда мы продавали игроков, мы в первую очередь искали клубы, которые бы смогли урегулировать вопросы с нашими задолженностями перед этими игроками, – рассказал Фридман.

Ранее стало известно, что Андрей Русол определился со своими помощниками в «Карпатах».

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Русол определился со своими помощниками в Карпатах
Вячеслав Фридман Днепр-1 Андрей Русол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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