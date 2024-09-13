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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 13 сентября 2024, 10:47
986
0

Русол определился со своими помощниками в Карпатах

В клуб пришли агент и экс-директор Александрии

13 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 13 сентября 2024, 10:47
986
0
Русол определился со своими помощниками в Карпатах
ФК Карпаты Львов. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, вместе с Андреем Русолом, который стал директором ФК «Карпаты», во львовский клуб пришли еще два специалиста.

По информации нашего источника, заместителем Русола стал Олег Авдыш, который ранее занимался агентской деятельностью, и Александр Марков, который в последние годы был спортивным директором «Александрии». Именно Марков будет координировать взаимоотношения клубного руководства с тренерским штабом и футболистами.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 11-е место, набрав пять очков.

Ранее мы сообщали, что техническим директором ФК «Рух» стал Анатолий Пташник, который ранее возглавлял скаутскую службу львовских «Карпат».

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Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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