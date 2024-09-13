Русол определился со своими помощниками в Карпатах
В клуб пришли агент и экс-директор Александрии
Как стало известно Sport.ua, вместе с Андреем Русолом, который стал директором ФК «Карпаты», во львовский клуб пришли еще два специалиста.
По информации нашего источника, заместителем Русола стал Олег Авдыш, который ранее занимался агентской деятельностью, и Александр Марков, который в последние годы был спортивным директором «Александрии». Именно Марков будет координировать взаимоотношения клубного руководства с тренерским штабом и футболистами.
Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 11-е место, набрав пять очков.
Ранее мы сообщали, что техническим директором ФК «Рух» стал Анатолий Пташник, который ранее возглавлял скаутскую службу львовских «Карпат».
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