Русол определился со своими помощниками в Карпатах

Как стало известно Sport.ua, вместе с Андреем Русолом, который стал директором ФК «Карпаты», во львовский клуб пришли еще два специалиста.

По информации нашего источника, заместителем Русола стал Олег Авдыш, который ранее занимался агентской деятельностью, и Александр Марков, который в последние годы был спортивным директором «Александрии». Именно Марков будет координировать взаимоотношения клубного руководства с тренерским штабом и футболистами.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 11-е место, набрав пять очков.

Ранее мы сообщали, что техническим директором ФК «Рух» стал Анатолий Пташник, который ранее возглавлял скаутскую службу львовских «Карпат».