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  4. У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 23:05 |
838
0

У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат

Техническим директором стал Пташник

12 сентября 2024, 23:05 |
838
0
У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, техническим директором ФК «Рух» стал Анатолий Пташник, ранее возглавлявший скаутскую службу львовских «Карпат».

В свое время Пташник играл за тернопольскую «Ниву», команды низших лег Швеции. Повесив бутсы на гвоздь, занимался в Швеции тренерской и скаутской деятельностью.

Сейчас в структуре «Руха» на руководящих должностях уже немало специалистов, ранее работавших в «Карпатах». Речь идет о генеральном директоре клуба Игоре Дедышине, главном тренере Виталии Пономареве, директоре Академии Владимире Безубяке.

Кроме того, практически все ведущие игроки «Руха» являются выпускниками спортшколы «Карпаты».

Свой очередной поединок в УПЛ «Рух» проведет 15 сентября с «Ворсклой».

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Рух Львов Карпаты Львов инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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