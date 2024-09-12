У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат

Как стало известно Sport.ua, техническим директором ФК «Рух» стал Анатолий Пташник, ранее возглавлявший скаутскую службу львовских «Карпат».

В свое время Пташник играл за тернопольскую «Ниву», команды низших лег Швеции. Повесив бутсы на гвоздь, занимался в Швеции тренерской и скаутской деятельностью.

Сейчас в структуре «Руха» на руководящих должностях уже немало специалистов, ранее работавших в «Карпатах». Речь идет о генеральном директоре клуба Игоре Дедышине, главном тренере Виталии Пономареве, директоре Академии Владимире Безубяке.

Кроме того, практически все ведущие игроки «Руха» являются выпускниками спортшколы «Карпаты».

Свой очередной поединок в УПЛ «Рух» проведет 15 сентября с «Ворсклой».