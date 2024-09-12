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  4. БЕНЬО: Сумма трансфера Мудрика была впечатляющей. Михаил – как Вини в Реале
Англия
12 сентября 2024, 23:10 |
482
0

БЕНЬО: Сумма трансфера Мудрика была впечатляющей. Михаил – как Вини в Реале

Помощник Игора Йовичевича высказался об украинском вингере Челси

12 сентября 2024, 23:10 |
482
0
БЕНЬО: Сумма трансфера Мудрика была впечатляющей. Михаил – как Вини в Реале
ФК Шахтер. Юрий Беньо

Помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича Юрий Беньо высказался о вингере Челси Михаила Мудрика:

«Для меня сумма трансфера Мудрика была впечатляющей, поэтому здесь респект менеджменту клуба, президенту, что они сумели продать игрока за такие немаленькие средства. Нам маленький респект, что мы его подготовили за эти пол года, сделали ему такую обертку.

Михаил быстрый и очень опасный, значит, надо создать условия, когда он сможет использовать пространство и с мячом встретиться лицом к чужим воротам на скорости. Это его фишка, а вот в защите он работает меньше.

Значит, надо сделать так, чтобы другие футболисты компенсировали этот аспект в его игре. Мы же не просто так использовали Степаненко, Матвиенко и Судакова в защите. Мудрик – примерно как Винисиус в Реале. Он также на оборону настолько не отрабатывает.

У нас с Йовичевичем всегда такая философия, что сильные качества игрока надо использовать лучше, а слабых сторон, чтобы не было видно. Это означает, что их должны компенсировать другие игроки. В этом же и суть футбола, что это командная игра».

Мудрик выступает за Челси с января 2023 года, куда перешел из Шахтера за 70 млн евро + 30 млн бонусов. В общем Михаил сыграл за лондонцев в 62 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.

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Юрий Беньо Игор Йовичевич Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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