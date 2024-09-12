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  4. Помощник Йовичевича объяснил, почему Мудрик не может заиграть в Челси
Англия
12 сентября 2024, 12:42 |
1385
3

Помощник Йовичевича объяснил, почему Мудрик не может заиграть в Челси

Юрий Беньо считает, что сказывается слабая игра Михаила без мяча

12 сентября 2024, 12:42 |
1385
3
Помощник Йовичевича объяснил, почему Мудрик не может заиграть в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича Юрий Беньо объяснил, почему украинский вингер Михаил Мудрик не может заиграть в лондонском «Челси»:

«Каждый тренер, который приходит, видит его талант и пытается использовать, но когда дело доходит до игры, то становится заметной его слабая сторона – игра без мяча, игра на оборону, в прессинге. Возможно, она сразу блокирует тренера и на него уже начинают не рассчитывать.

Если бы там был тренер, который бы работал в «Челси» хотя бы два года, и он действительно не рассчитывал бы на Мудрика, тогда лучше уйти. Каждый тренер дает ему шанс. Просто у него такой возраст, что надо играть.

Миша такой игрок, что ему легче играть, когда есть доверие. Он очень специфический. К таким игрокам надо найти подход. Йови это сразу увидел. И сделал все так, чтобы он действительно принес пользу команде. И это сработало.

Мудрик – очень хороший человек. Он, возможно, такой интроверт, закрытый в общении, не подпускает к себе очень близко людей. Мне бы очень хотелось, чтобы у него все получилось, потому что он действительно талантливый игрок. Просто надо правильно использовать его талант».

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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mostepicfail
Інтроверт, який постить цитати порнозірок, зйомки звичайних людей з спортзалу і т.д.
Інтроверт Михайло - вірю, я повірив.
швидше повірю що він не дуже вивчив мову і егоїст на полі, що, зважаючи на його "статистику" в АПЛ за кілька ігор відштовхує від себе будь-якого партнера по команді
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+1
SHN
Без мяча Эрлинг нормально играет. А бегунок и с мячом бегает без толку
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0
Vbolivalnyk-Peter
Просто коли в команді 1-2 гравця хорошого рівня (як це було в Шахтарі часів Йоветіча-Мудрика) - на тих гравців "моляться", і будують гру, щоб по максимум використати потенціал цих гравців, а от коли в команді мало не кожен гравець високого рівня у своєму амплуа - тренер будує гру "глобальними" мірками, маючи різні варіативні схеми, з можливостями їх змін безпосередньо під час гри в залежності як складаються обставини. В цьому випадку вже гравець має "молитися" на команду, підлаштовуючись під вимоги тренера та "вигризати" собі місце на полі, по максимуму використовуючи ті шанси, які йому дають. А переважна більшість наших гравців, які переходять в ТОП чемпіонати чомусь вважають, що цього робити не потрібно. Типу я і так "Зірка" і можна не напружуватися... (Приклади: Коноплянка, Ярмоленко, Коваленко, Швед, Яремчук, Мудрик...). Тому в даному випадку те що відбувається з Мудриком в Челсі - найбільше винен він сам!!!
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0
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