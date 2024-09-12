Помощник Йовичевича объяснил, почему Мудрик не может заиграть в Челси

Помощник бывшего главного тренера донецкого «Шахтера» Игоря Йовичевича Юрий Беньо объяснил, почему украинский вингер Михаил Мудрик не может заиграть в лондонском «Челси»:

«Каждый тренер, который приходит, видит его талант и пытается использовать, но когда дело доходит до игры, то становится заметной его слабая сторона – игра без мяча, игра на оборону, в прессинге. Возможно, она сразу блокирует тренера и на него уже начинают не рассчитывать.

Если бы там был тренер, который бы работал в «Челси» хотя бы два года, и он действительно не рассчитывал бы на Мудрика, тогда лучше уйти. Каждый тренер дает ему шанс. Просто у него такой возраст, что надо играть.

Миша такой игрок, что ему легче играть, когда есть доверие. Он очень специфический. К таким игрокам надо найти подход. Йови это сразу увидел. И сделал все так, чтобы он действительно принес пользу команде. И это сработало.

Мудрик – очень хороший человек. Он, возможно, такой интроверт, закрытый в общении, не подпускает к себе очень близко людей. Мне бы очень хотелось, чтобы у него все получилось, потому что он действительно талантливый игрок. Просто надо правильно использовать его талант».