Не Динамо. Герреро назвал любимый клуб и выбрал лучшего футболиста в мире
Новичок киевлян прошел блиц-опрос от пресс-службы команды
24-летний панамский футболист киевского Динамо Эдуардо Герреро прошел блиц-опрос от пресс-службы команды.
Герреро назвал любимый клуб, а также выбрал лучшего игрока, лучшее украинское блюдо и рассказал, где хотел бы побывать.
– Лучший клуб?
– Университарио
– Лучший игрок?
– Криштиану Роналду
– Кумир детства?
– Пьер-Эмерик Обамеянг
– Лучшее украинское блюдо?
– Вареники
– Лучший стадион?
– Сантьяго Бернабеу
– Любимый певец?
– Lil Baby
– Лучшая страна?
– Панама
– Где хотел бы побывать?
– Мальдивы
– Мечта детства?
– Быть в Европе в топе
– Самый запоминающийся гол?
– За Панаму в ворота Боливии
– Что знаешь про Динамо?
– Шевченко
Герреро присоединился к Динамо 4 сентября, покинув Зарю. Контракт рассчитан на 5 лет.
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