Не Динамо. Герреро назвал любимый клуб и выбрал лучшего футболиста в мире

24-летний панамский футболист киевского Динамо Эдуардо Герреро прошел блиц-опрос от пресс-службы команды.

Герреро назвал любимый клуб, а также выбрал лучшего игрока, лучшее украинское блюдо и рассказал, где хотел бы побывать.

– Лучший клуб?

– Университарио

– Лучший игрок?

– Криштиану Роналду

– Кумир детства?

– Пьер-Эмерик Обамеянг

– Лучшее украинское блюдо?

– Вареники

– Лучший стадион?

– Сантьяго Бернабеу

– Любимый певец?

– Lil Baby

– Лучшая страна?

– Панама

– Где хотел бы побывать?

– Мальдивы

– Мечта детства?

– Быть в Европе в топе

– Самый запоминающийся гол?

– За Панаму в ворота Боливии

– Что знаешь про Динамо?

– Шевченко

Герреро присоединился к Динамо 4 сентября, покинув Зарю. Контракт рассчитан на 5 лет.