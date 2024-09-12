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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 20:31 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:21
1136
0

Не Динамо. Герреро назвал любимый клуб и выбрал лучшего футболиста в мире

Новичок киевлян прошел блиц-опрос от пресс-службы команды

12 сентября 2024, 20:31 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:21
1136
0
Не Динамо. Герреро назвал любимый клуб и выбрал лучшего футболиста в мире

24-летний панамский футболист киевского Динамо Эдуардо Герреро прошел блиц-опрос от пресс-службы команды.

Герреро назвал любимый клуб, а также выбрал лучшего игрока, лучшее украинское блюдо и рассказал, где хотел бы побывать.

– Лучший клуб?

– Университарио

– Лучший игрок?

– Криштиану Роналду

– Кумир детства?

– Пьер-Эмерик Обамеянг

– Лучшее украинское блюдо?

– Вареники

– Лучший стадион?

– Сантьяго Бернабеу

– Любимый певец?

– Lil Baby

– Лучшая страна?

– Панама

– Где хотел бы побывать?

– Мальдивы

– Мечта детства?

– Быть в Европе в топе

– Самый запоминающийся гол?

– За Панаму в ворота Боливии

– Что знаешь про Динамо?

– Шевченко

Герреро присоединился к Динамо 4 сентября, покинув Зарю. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
Эдуардо Герреро Динамо Киев Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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