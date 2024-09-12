Легендарный Тотти раскритиковал Рому за подписание Довбика

Легенда «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал подписание римским клубом форварда сборной Украины Артема Довбика:

«Роме» нужен был форвард, а найти его, потратив меньше 30 миллионов, сложно. Я бы лучше распорядился деньгами, сделав другие инвестиции», – заявил 47-летний экс-форвард сборной Италии.

Ранее Тотти раскритиковал всю трансферную работу «Ромы» на летнем рынке.

Сегодня Довбик вернулся к тренировкам с «Ромой» после травмы. Однако ближайший матч команды в Серии А против «Дженоа» он, скорее всего, пропустит.