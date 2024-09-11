«Мне не нравится». Легендарный игрок Ромы оценил обновленную команду

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти остался недоволен тем, что римская команда показала в первых турах нового сезона Серии A. Клуб летом потратил на новичков почти 100 миллионов евро, включая приобретение форварда Артема Довбика.

«Многие команды Серии A провели неплохое усиление, но я считаю, что лучше всех лето провел «Ювентус». Нравится ли мне «Рома»? Нет. Немного хаотичное трансферное окно, а сейчас Де Росси нужно искать лучшие сочетания игроков».

«Мы общаемся с Даниэле, он мне сказал, что недоволен таким стартом чемпионата, но он нацелен изменить ситуацию. Надеюсь, у него получится», – сказал Тотти.

Команда в трех турах набрала два очка.