«Мне не нравится». Легендарный игрок Ромы оценил обновленную команду
Тотти надеется, что ситуацию удастся исправить
Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти остался недоволен тем, что римская команда показала в первых турах нового сезона Серии A. Клуб летом потратил на новичков почти 100 миллионов евро, включая приобретение форварда Артема Довбика.
«Многие команды Серии A провели неплохое усиление, но я считаю, что лучше всех лето провел «Ювентус». Нравится ли мне «Рома»? Нет. Немного хаотичное трансферное окно, а сейчас Де Росси нужно искать лучшие сочетания игроков».
«Мы общаемся с Даниэле, он мне сказал, что недоволен таким стартом чемпионата, но он нацелен изменить ситуацию. Надеюсь, у него получится», – сказал Тотти.
Команда в трех турах набрала два очка.
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