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Италия
11 сентября 2024, 18:12 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:13
452
0

«Мне не нравится». Легендарный игрок Ромы оценил обновленную команду

Тотти надеется, что ситуацию удастся исправить

11 сентября 2024, 18:12 | Обновлено 11 сентября 2024, 18:13
452
0
«Мне не нравится». Легендарный игрок Ромы оценил обновленную команду
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти остался недоволен тем, что римская команда показала в первых турах нового сезона Серии A. Клуб летом потратил на новичков почти 100 миллионов евро, включая приобретение форварда Артема Довбика.

«Многие команды Серии A провели неплохое усиление, но я считаю, что лучше всех лето провел «Ювентус». Нравится ли мне «Рома»? Нет. Немного хаотичное трансферное окно, а сейчас Де Росси нужно искать лучшие сочетания игроков».

«Мы общаемся с Даниэле, он мне сказал, что недоволен таким стартом чемпионата, но он нацелен изменить ситуацию. Надеюсь, у него получится», – сказал Тотти.

Команда в трех турах набрала два очка.

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Рома Рим Франческо Тотти Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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