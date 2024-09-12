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Италия
12 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:22
169
0

Важный нюанс. Довбик вернулся к тренировкам после травмы

Украинский нападающий «Ромы» пока работает по индивидуальной программе

12 сентября 2024, 07:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:22
169
0
Важный нюанс. Довбик вернулся к тренировкам после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик вернулся к тренировкам команды после травмы, сообщает издание Siamo La Roma.

Однако, по информации источника, на данный момент 27-летний футболист работает по индивидуальной программе.

Отмечается, что в клубе есть «хорошие предчувствия» относительно сроков его восстановления.

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось, что участие Артем Довбика в следующем матче «Ромы» (против «Дженоа») остается под вопросом.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу травма тренировка
Дмитро Вербинський Источник: SiamoLaRoma
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