Важный нюанс. Довбик вернулся к тренировкам после травмы
Украинский нападающий «Ромы» пока работает по индивидуальной программе
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик вернулся к тренировкам команды после травмы, сообщает издание Siamo La Roma.
Однако, по информации источника, на данный момент 27-летний футболист работает по индивидуальной программе.
Отмечается, что в клубе есть «хорошие предчувствия» относительно сроков его восстановления.
В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось, что участие Артем Довбика в следующем матче «Ромы» (против «Дженоа») остается под вопросом.
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