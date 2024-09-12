Важный нюанс. Довбик вернулся к тренировкам после травмы

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик вернулся к тренировкам команды после травмы, сообщает издание Siamo La Roma.

Однако, по информации источника, на данный момент 27-летний футболист работает по индивидуальной программе.

Отмечается, что в клубе есть «хорошие предчувствия» относительно сроков его восстановления.

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось, что участие Артем Довбика в следующем матче «Ромы» (против «Дженоа») остается под вопросом.