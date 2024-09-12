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  4. Форвард Александрии пояснил, является ли Ротань украинским Хаби Алонсо
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 13:48 | Обновлено 12 сентября 2024, 13:49
549
0

Форвард Александрии пояснил, является ли Ротань украинским Хаби Алонсо

Александр Филиппов – о главном тренере команды

12 сентября 2024, 13:48 | Обновлено 12 сентября 2024, 13:49
549
0
Форвард Александрии пояснил, является ли Ротань украинским Хаби Алонсо
УАФ. Руслан Ротань

Нападающий Александрии Александр Филиппов в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о работе под руководством Руслана Ротаня, который, как известно, до недавнего времени возглавлял молодежную сборную Украины, а также был наставником украинской сборной U-23 на Олимпиаде-2024 в Париже.

– Как вам работается под руководством Руслана Ротаня? Что интересного в его подходе и в тренировочном процессе? Может, Ротань – это украинский Хаби Алонсо, который удивит всех по итогам сезона?

– Работать с тренерским штабом Руслана Петровича достаточно комфортно. С каждым днем ​​лучше и лучше становится взаимопонимание футболистов. Лучше понимаем тренерский подход и тактику. Конечно, не все было понятно вначале, когда я пришел в клуб. Но с каждым днем ​​все лучше и лучше понимаем друг друга. Это тренер, желающий играть в футбол в каждой фазе. В каждой зоне он хочет быть с мячом, хочет создавать моменты, хочет играть агрессивно. Это то, что мне нравится. Я не думаю, что нужно ждать конца сезона, чтобы он удивил. Я думаю, в прошлом сезоне было видно и по работе с молодежной сборной и олимпийской сборной, что это тренер, который знает в тактике много и хорошо разбирается в игроках, - рассказал 31-летний Филиппов.

Ранее Александр Филиппов назвал силу команды Ротаня и рассказал о ее целях.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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