Голеадор Александрии назвал силу команды Ротаня и рассказал о ее целях

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов, на счету которого 3 гоал после 5 туров нового сезона в Украинской Премьер-лиге, в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил старт в исполнении команды Руслана Ротаня и поведал о целях, стоящих перед нею на сезон-2024/2025.

– Александр, «Александрия» после пяти туров имеет стопроцентный показатель в 12 очков и лидирует в УПЛ. Ждали такого старта, а именно, четырех побед в четырех стартовых турах?

– Конечно, после того, как мы прошли сборы, я знал и видел, что у нас хорошая команда с квалифицированными футболистами. Я понимал, что мы можем шагнуть вперед. Конечно, если посмотреть назад, в период до этих четырех стартовых туров, то, пожалуй, вряд ли можно было предположить, что мы наберем 12 очков. Но, повторюсь, хорошо, что мы эти четыре тура были как одно целое, сражались друг за друга. Все эти победы очень важны для нас. Трудно было их добывать. Только за счет характера и сплоченности мы одержали победы.

– Если и дальше будете активно забивать в УПЛ, может, еще будет шанс проявить себя в Европе? Думаете об этом?

– Все возможно! Можно сказать, что первый блин комом был в Европе. Всё возможно. Я понимаю, что тяжело. Многие команды смотрят на возраст. Но все зависит от меня, от того, как мы будем выступать командой и каждый индивидуально. Сейчас мои мысли только об «Александрии». Я подписал контракт на два года. Я здесь счастлив, а там уже увидим. Моя главная задача – помогать команде и отдельно каждому футболисту на каждой тренировке и в каждой игре расти. Помогать расти и себе, и команде.

– Какие-либо конкретные задачи руководством и тренерским штабом «Александрии» поставлены перед командой?

– Конкретных задач нет. Мы идем от игры к игре. Каждый матч – это отдельная задача, чтобы выйти и заработать три очка. Будем двигаться маленькими шагами, но только вверх.

– Что уникального в вашей команде? Может быть, каждый привнес что-то свое? Вы играли в Бельгии и Латвии, Калюжный – в Исландии и Индии, Костышин – в США, Шабанов – в Польше и Венгрии. Плюс у вас бразильцы и португалец. Может, удалось собрать команду для решения серьезных задач?

– Мы понимаем, какая у нас подобралась команда. В прошлом году у «Александрии» была команда помладше. Конечно, было тяжело играть большинство матчей только молодыми исполнителями. Но сейчас в команде появились опытные футболисты. И вот получился такой сплав, что приносит свои плоды. Молодежь потихоньку набивает шишки. А опытные футболисты добавили немного спокойствия и агрессии. Поэтому все это приносит свои плоды на поле. Мы все развиваемся индивидуально и командно.