Капитан сборной Украины U-21 назвал причины лидерства в группе отбора Евро

Защитник сборной Украины U-21 и капитан команды Арсений Батагов поделился мнением о восьми победах коллектива в восьми матчах отбора на евро-2025, включая успехи в последних матчах с Сербией (2:1) и Северной Ирландией (2:1).

– Арсений, молодежная сборная выиграла восемь матчей из восьми в отборе на Евро-2025. В чем главная сила этой команды?

– Прежде всего – у нас очень квалифицированные футболисты. Но также мы делаем много командных действий на футбольном поле, хорошо понимаем друг друга и имеем хороший коллектив. Здесь каждый бьется за своего партнера по команде.

– В сентябре коллектив Унаи Мельгосы одержал две победы в играх против Сербии (2:1) и Северной Ирландии (2:1). Но начиналось все со спорного гола в наши ворота. Этот мяч сербской команды был легитимным?

– Игрок команды-соперника мешал Руслану Нещерету. Точно не знаю, но, возможно, если бы был VAR – взятие ворот могли бы отменить.

Всегда тяжело пропускать, особенно когда это гол со стандарта. Но этот мяч дал нам определенный импульс. После этого мы начали больше контролировать мяч и, в общем, играть лучше. В тот момент команда не упала в яму, а наоборот.

– Поединок против Сербии был номинально домашним и проходил в дружественной Украине Латвии. Чувствовалось, что именно наша команда является хозяином поля?

– Да. По атмосфере это был домашний поединок. Пришло много людей, которые поддерживали и болели за нас. После матча люди подходили и фотографировались. Можно сказать, что после по завершению игры мы сделали еще и автографсессию :) Где-то минут 15 фотографировались.

Дело в том, что было много детей. Приехало несколько детских команд из Чернигова, поэтому удалось немного пообщаться с юным поколением.