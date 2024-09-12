Экс-форварда Днепра уволили из европейского клуба. Он разнес руководство
Никола Калинич не стал молчать о беспределе в хорватском Хайдуке
36-летний хорватский экс-футболист Днепра Никола Калинич был уволен с поста спортивного директора хорватского Хайдука.
В мае 2024 года Калинич завершил карьеру игрока и был приглашен на эту должность в родной клуб. Однако он не продержался спортдиром хорватском команды и четырех месяцев. После увольнения Никола жестко раскритиковал руководство Хайдука:
«Тренер целый месяц не разговаривал с президентом, потому что не получил никакого подкрепления. Президент Иван Билич не является футбольным человеком, он пришёл в клуб, чтобы сократить расходы. Люди, которые управляют Хайдуком, понятия не имеют о Хайдуке – я имею в виду наблюдательный совет. Они не любят клуб и ничего не знают о футболе. Уже после семи дней работы в клубе я осознавал, что дела здесь делаются неправильно.
Процессы занимают слишком много времени, слишком много людей задействованы. В клубе слишком много паразитов. И это в клубе, за который болеет 70% Хорватии
Летом я отклонил предложение Пармы по Рокасу Пукштасу. Они хотели выручить за него 10 млн евро, но это было единственное предложение – 7 млн. Я не волшебник, цены на игроков упали. На просьбу выделить средства для усиления состава мне ответили: Какое усиление? У нас даже нет денег, чтобы выплатить зарплату за ближайшие два месяца.
Хайдук живёт в кредит и меня попросили найти спонсоров для трансферов игроков. Это вообще не была моя работа, моя работа заключалась в том, чтобы разговаривать с игроками и убеждать их переехать в Хайдук».
В 2011-2015 годах Калинич играл за Днепр. Помимо днепровской команды, Никола также выступал за Фиорентину, Милан, Атлетико Мадрид, Рому и Хайдук, воспитанником которого он является и в котором завершил профессиональную карьеру.
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