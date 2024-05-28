Другие новости28 мая 2024, 08:39 | Обновлено 28 мая 2024, 08:44
1101
0
Топовый экс-нападающий Днепра завершил карьеру. Известно, что дальше
Никола Калинич повесил бутсы на гвоздь
28 мая 2024, 08:39 | Обновлено 28 мая 2024, 08:44
1101
0
Хорватский нападающий Никола Калинич объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
Ныне 36-летний уже бывший игрок назначен спортивным директором «Хайдука». Этот клуб стал последним в игровой карьере хорвата, который, напомним, в 2011-2015 годах играл за «Днепр».
Калинич – воспитанник «Хайдука». Ранее он также выступал за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико» Мадрид и «Рому».
На его счету 42 матча и 15 голов за сборную Хорватии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2024, 02:56 1
Генеральный директор клуба из Кривого Рога подвел итоги сезона 2023/24
Бокс | 27 мая 2024, 13:40 7
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что победил бы Тайсона
Футбол | 27.05.2024, 16:06
Бокс | 28.05.2024, 07:48
Футбол | 28.05.2024, 05:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2024, 06:59 8
28.05.2024, 04:29 22
27.05.2024, 00:19 29
28.05.2024, 07:03 3
26.05.2024, 15:02 21
27.05.2024, 20:53 18
27.05.2024, 08:52 2
27.05.2024, 12:43