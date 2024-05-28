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28 мая 2024, 08:39 | Обновлено 28 мая 2024, 08:44
1101
0

Топовый экс-нападающий Днепра завершил карьеру. Известно, что дальше

Никола Калинич повесил бутсы на гвоздь

28 мая 2024, 08:39 | Обновлено 28 мая 2024, 08:44
1101
0
Топовый экс-нападающий Днепра завершил карьеру. Известно, что дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Калинич

Хорватский нападающий Никола Калинич объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Ныне 36-летний уже бывший игрок назначен спортивным директором «Хайдука». Этот клуб стал последним в игровой карьере хорвата, который, напомним, в 2011-2015 годах играл за «Днепр».

Калинич – воспитанник «Хайдука». Ранее он также выступал за «Фиорентину», «Милан», «Атлетико» Мадрид и «Рому».

На его счету 42 матча и 15 голов за сборную Хорватии.

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Никола Калинич Днепр
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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