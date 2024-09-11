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Молдова
10.09.2024 19:00 – FT 1 : 0
Сан-Марино
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Лига наций
11 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:35
1425
0

Голкипер Вереса сменил гражданство и дебютировал за сборную Молдовы

Андрей Кожухар сыграл насухо в товарищеском матче против Сан-Марино

11 сентября 2024, 20:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 21:35
1425
0
Голкипер Вереса сменил гражданство и дебютировал за сборную Молдовы
ФК Верес. Андрей Кожухарь

Голкипер ровенского Вереса Андрей Кожухарь сыграл дебютный поединок в составе национальной сборной Молдовы.

10 сентября он провел на поле все 90 минут в контрольном матче против команды Сан-Марино.

Молдова победила Сан-Марино со счетом 1:0, а Андрей Кожухарь сохранил свои ворота от пропущенных мячей.

К лагерю красно-черных Андрей Кожухарь присоединился этим летом. В чемпионате Украины голкипер сыграл за Верес 4 матча.

Андрей Кожухарь сменил футбольное гражданство, поскольку родился в Кишиневе, а потому имел на это право. Ранее, с 2016 по 2019 годы он играл за юношеские и молодежную сборные Украины (провел 4 матча за Украину U-21).

Товарищеский матч

10 сентября, Кишинев, стадион Зимбру

Молдова – Сан-Марино – 1:0

Гол: Вадим Рацэ, 10

Видео гола и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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