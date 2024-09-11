Голкипер Вереса сменил гражданство и дебютировал за сборную Молдовы
Андрей Кожухар сыграл насухо в товарищеском матче против Сан-Марино
Голкипер ровенского Вереса Андрей Кожухарь сыграл дебютный поединок в составе национальной сборной Молдовы.
10 сентября он провел на поле все 90 минут в контрольном матче против команды Сан-Марино.
Молдова победила Сан-Марино со счетом 1:0, а Андрей Кожухарь сохранил свои ворота от пропущенных мячей.
К лагерю красно-черных Андрей Кожухарь присоединился этим летом. В чемпионате Украины голкипер сыграл за Верес 4 матча.
Андрей Кожухарь сменил футбольное гражданство, поскольку родился в Кишиневе, а потому имел на это право. Ранее, с 2016 по 2019 годы он играл за юношеские и молодежную сборные Украины (провел 4 матча за Украину U-21).
Товарищеский матч
10 сентября, Кишинев, стадион Зимбру
Молдова – Сан-Марино – 1:0
Гол: Вадим Рацэ, 10
Видео гола и обзор матча
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