ШАНДРУК: «Позитивные впечатления от спарринга. Дали сыграть игрокам U-19»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал игру красно-черных в победном контрольном матче против львовских Карпат:

«Впечатления от спарринга с Карпатами остались положительными. Мы одержали победу, играли против хорошей команды, на хорошем поле. В общем, остался доволен качеством и объемом проделанной командой работы.

Каждая победа, даже в спарринге, придает положительное настроение. Поэтому мы несколько подняли моральный дух команды после досадного домашнего поражения в чемпионате от Левого Берега. Футболисты получили один выходной, после которого мы приступим к целенаправленной подготовке к календарной игре против Полесья в Житомире.

В контрольном матче против Карпат мы также дали игровое время воспитанникам из команды U-19. Они хорошо проявляют себя в поединках юношеского чемпионата. Мы за ними следим. И Владислав Волчков, и Орест Лепский, и другие – заслужили свои минуты на поле в составе первой команды. Смогут ли они дебютировать за основу в официальных матчах уже осенью? Это тяжелый труд над собой. Но я им желаю продолжать добросовестно тренироваться и прогрессировать».

В контрольном матче против львовских Карпат в составе первой команды Вереса дебютировал 17-летний Владислав Волчков (на фото).

Он вышел на замену на 91-й минуте матча, в котором Верес праздновал победу (1:0). Владислав Волчков – игрок команды Верес U-19. В этом сезоне за юношей красно-черных он сыграл 5 матчей, забил 1 гол и отличился 1 ассистом.

Также в матче в составе первой команды снова сыграл 18-летний Орест Лепский. Футболист появился на поле на 61-й минуте. За команду Верес U-19 Орест Лепский в течение трех сезонов отыграл 47 матчей и забил 8 голов.