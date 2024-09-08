Товарищеские матчи
08.09.2024 14:00 - : -
Украина. Премьер лига08 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:11
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Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:11
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Украинские команды проводят контрольный матч во время паузы в чемпионате
В спарринге встречаются команды Карпаты Львов и Верес Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 8 сентября в 14:00 по Киеву.
Игра проходит в Бартатове на учебно-тренировочной базе «Карпаты».
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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