Украинские команды проводят контрольный матч во время паузы в чемпионате

В спарринге встречаются команды Карпаты Львов и Верес Ровно.

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Начало товарищеского матча запланировано на 8 сентября в 14:00 по Киеву.

Игра проходит в Бартатове на учебно-тренировочной базе «Карпаты».

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча