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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
08.09.2024 14:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:11
113
0

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:11
113
0
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Украинские команды проводят контрольный матч во время паузы в чемпионате

В спарринге встречаются команды Карпаты Львов и Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 8 сентября в 14:00 по Киеву.

Игра проходит в Бартатове на учебно-тренировочной базе «Карпаты».

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Карпаты Львов Верес Ровно товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Карпаты - Верес смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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