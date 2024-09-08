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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
08.09.2024 14:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 19:36
352
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Играли 120 минут. Карпаты уступили Вересу в товарищеском матче

Единственный гол в спарринге забил для гостей Руслан Степанюк

08 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 19:36
352
0
Играли 120 минут. Карпаты уступили Вересу в товарищеском матче
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 8 сентября, львовские Карпаты провели контрольный поединок против ровенского Вереса (0:1).

По договоренности между командами матч проходил в формате 4 тайма по 30 минут.

Карпатовцы со старта завладели инициативой, а Верес пытался высоко прессинговать. Уже на пятой минуте бразильский новичок зелено-белых Бруниньо создал первый опасный момент. Хавбек обыгрался с Яном Костенко на линии штрафной и пробил в ближний угол – мимо ворот. Уже в следующей атаке Бруниньо в похожем стиле обыгрался с Амвросием Чачуа и целился в ворота. Однако Богдан Когут без проблем зафиксировал мяч.

Львы продолжали давить на ворота ровенчан, и на 16-й минуте Денис Мирошниченко получил шанс открыть счет со штрафного. Латераль обводным ударом пытался поразить ближний угол, однако мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Гости ответили моментом Руслана Степанюка, получившего передачу в штрафной и мощно пробившего. Попытка Степанюка оказалась неудачной.

На 38-й минуте Александру Кемкину пришлось спасать свою команду. Владислав Шарай сильно приложился из пределов штрафной, а Кемкин в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. Через четыре минуты Костенко вывел Чачуа на ударную позицию, однако Амвросий не смог пробить акцентированно. А в следующей атаке Тарас Саков исполнил навес на Дениса Устименко, который промахнулся с линии вратарской зоны.

Несмотря на множество опасных моментов в исполнении Карпат, открыли счет именно гости. На 58-й минуте жители выполнили навес из углового. Луан сыграл на подборе и прострелил в направлении ворот Кемкина. Степанюк опередил всех, успел подставить ногу и отправил мяч в сетку – 0:1.

Третий тайм поединка был не столь насыщенным на голевые моменты, как предыдущие. На 77-й минуте волки разыграли угловой, который неточным ударом завершал Виталий Дахновский. В следующей атаке Дмитрий Клец пробил значительно выше ворот. На 81-й минуте Назар Домчак вовремя заблокировал попытку Даниила Чечера. Восстановить паритет во встрече на 90-й минуте мог Орест Кузык, однако Чечер и Клец помешали.

На 95-й минуте гости создали сразу две острые атаки. Сначала Валерий Кучеров прицельно выстрелил в дальний угол – Домчак сыграл надежно. А потом Дмитрий Годя пытался отличиться с дальней дистанции, однако мяч пролетел над воротами. На 98-й минуте Кузык выиграл борьбу у Клеца, развернулся и без раздумий пробил. Вадим Ющишин перевел мяч на угловой.

Волки могли увеличивать преимущество после моментов Клеца и Кучерова, но в первом случае Домчак еще раз продемонстрировал свое мастерство, а во втором львов спасла стойка. На 117-й минуте Стенио получил передачу на левом фланге и перевел Юрия Тлумака. Хавбек пробил вторым касанием, однако мяч полетел выше. А через минуту Владислав Клименко пытался поразить цель дальним ударом – мимо ворот.

Товарищеский матч

8 сентября, 14:15. Бартатов (Львовская обл)

Карпаты (Львов) – Верес (Ровно) – 0:1

Гол: Степанюк, 58.

Карпаты (1-й и 2-й тайма): Кемкин, Саков, Педрозу, Адамюк (Векляк, 54), Мирошниченко, Альварес (Клименко, 54), Подлепенец, Чачуа, Бруниньо (Рябов, 49), Костенко, Устименко.

Карпаты (3-й и 4-й тайма): Домчак, Сакив (Катрич, 81), Педрозу (Сухарь, 91), Векляк, Рябов (Полегенько, 71), Клименко, Кузык, Стенио, Шах, Устименко (Игорь Невес, 71), Ю. Тлумак.

Предупреждение: Клименко, 81 – Чечер, 102.

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Карпаты Львов Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Карпаты - Верес Руслан Степанюк
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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