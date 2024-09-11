«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
Президент «Ингульца» в очередной раз отличился скандальным высказыванием
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк пообщался с председателем Ассоциации спортивных журналистов Украины Александром Глывинским, который недавно покинул пост пресс-атташе сборной Украины по футболу.
Поворознюк и Глывинский поговорили о недавнем скандале, который возник у президента «Ингульца» со спортивным журналистом.
Поворознюк: Послушайте. У вас дети есть?
Глывинский: Есть дети, и что дальше?
Поворознюк: У вас дочь есть?
Глывинский: Да
Поворознюк: А мне люди говорили, что ваша дочь – прости*утка, это правда или нет?
Глывинский: У вас, наверное, прости*утка
Поворознюк: Ну так какого черта ты тогда п*****шь?
Глывинский: «Я не п****у, а разговариваю с тобой, и я тебя не называю никакими словами
Поворознюк: Что мне ему отвечать? (спортивному журналисту)
Глывинский: Так скажи, что закончилось трансферное окно и нечего сказать. Надо обязательно посылать человека?
Поворознюк: Я не знаю, что тебе сказать
Ранее Александр Поворознюк ответил, готов ли он извиниться перед журналистом, которого оскорбил ранее.
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