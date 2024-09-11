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  4. «Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 20:49 |
353
2

«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины

Президент «Ингульца» в очередной раз отличился скандальным высказыванием

11 сентября 2024, 20:49 |
353
2
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
facebook. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк пообщался с председателем Ассоциации спортивных журналистов Украины Александром Глывинским, который недавно покинул пост пресс-атташе сборной Украины по футболу.

Поворознюк и Глывинский поговорили о недавнем скандале, который возник у президента «Ингульца» со спортивным журналистом.

Поворознюк: Послушайте. У вас дети есть?

Глывинский: Есть дети, и что дальше?

Поворознюк: У вас дочь есть?

Глывинский: Да

Поворознюк: А мне люди говорили, что ваша дочь – прости*утка, это правда или нет?

Глывинский: У вас, наверное, прости*утка

Поворознюк: Ну так какого черта ты тогда п*****шь?

Глывинский: «Я не п****у, а разговариваю с тобой, и я тебя не называю никакими словами

Поворознюк: Что мне ему отвечать? (спортивному журналисту)

Глывинский: Так скажи, что закончилось трансферное окно и нечего сказать. Надо обязательно посылать человека?

Поворознюк: Я не знаю, что тебе сказать

Ранее Александр Поворознюк ответил, готов ли он извиниться перед журналистом, которого оскорбил ранее.

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Александр Поворознюк Александр Глывинский Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Dikcher
Бидлота цей поворознюк
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GloryUkraine
Паворознюк кінчений дебіл. За такі слова на адресу доньки Гливинського його жирну харю треба розмастити по-асфальту.
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