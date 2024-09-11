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  4. «Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 20:10 |
1348
17

«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом

Президенту Ингульца не нравятся «тупые вопросы»

11 сентября 2024, 20:10 |
1348
17
«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк на вопрос о том, готов ли он извиниться перед журналистом, которого оскорбил ранее, снова дал хамский ответ на вопросы Игоря Бурбаса.

Журналист Игорь Лысенко спрашивал у Поворознюка про трансферное окно, на что получил грубый ответ и оскорбления.

«Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня воспитывали так: на тупой вопрос всегда будет тупой ответ».

«Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить», – сказал Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 17
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DK1961
Нормальная реакция зажравшейся наглой свиньи с отсутствием извилин
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+3
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Олег Заворотный
Так не можно! Ти публічна особа, ясно що десь не виходить як задумав, але твої коментарі читають юні вболівальники. Не можна бути таким п...їстом. 
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+2
serhiy
Ну тут вже бидло ти загналося !!!
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0
Demid Romanchikov
Скоро лихие 90 е будут вспоминать с теплотою...Нас ждет лютый пиз..ц..Он уже начинается..И дело даже не в войне...А с продуктом этой войны..И то,что эти люди остаются один на один со своими проблемами..
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-1
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_Quantum19_
Але спочатку краще запитати, чи бажає пан мати чудову гаму кольорів на обличчі.)
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-3
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