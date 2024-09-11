«Могу набить е**льник». Поворознюк не захотел извиниться перед журналистом
Президенту Ингульца не нравятся «тупые вопросы»
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк на вопрос о том, готов ли он извиниться перед журналистом, которого оскорбил ранее, снова дал хамский ответ на вопросы Игоря Бурбаса.
Журналист Игорь Лысенко спрашивал у Поворознюка про трансферное окно, на что получил грубый ответ и оскорбления.
«Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня воспитывали так: на тупой вопрос всегда будет тупой ответ».
«Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить», – сказал Поворознюк.
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