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  4. Лунин проигнорирова предложение агента Мендеша относительно своего будущего
Испания
11 сентября 2024, 19:26 | Обновлено 11 сентября 2024, 20:02
2696
3

Лунин проигнорирова предложение агента Мендеша относительно своего будущего

Португальский агент рекомендовал Лунину покинуть клуб свободным агентом

11 сентября 2024, 19:26 | Обновлено 11 сентября 2024, 20:02
2696
3
Лунин проигнорирова предложение агента Мендеша относительно своего будущего
Instagram. Андрей Лунин та Жорже Мендеш

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще на протяжении 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.

По информации мадридских СМИ, Лунин решил продлить контракт с «Реалом», игнорируя советы агента Жорже Мендеша. Португальский специалист рекомендовал Лунину покинуть клуб свободным агентом летом 2025 года, однако Андрей решил бороться за место в основе в «Реале».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Жорже Мендеш
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
а казали, що кінець опери... Зараз почнеться, що думає з уього приводу агент, дружина, сусід, дружина сусіда, собака.... скільки разів від цієї новини був  у шоці Анчелотті....
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+2
Trollface
Борець давно здувся.
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+1
Harun Bakircioğlu
Мендеш ему никто и звать никак, не знаю зачем он с ним связался. Лучший друг Лунина - Флорентино Перес, который вытащил его в люди, подсирать ему было бы верхом мудачества.
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0
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