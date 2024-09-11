Лунин проигнорирова предложение агента Мендеша относительно своего будущего

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще на протяжении 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.

По информации мадридских СМИ, Лунин решил продлить контракт с «Реалом», игнорируя советы агента Жорже Мендеша. Португальский специалист рекомендовал Лунину покинуть клуб свободным агентом летом 2025 года, однако Андрей решил бороться за место в основе в «Реале».

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.