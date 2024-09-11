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11 сентября 2024, 18:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:13
65
0

Гол на последних минутах. США и Новая Зеландия не определили победителя

Гости сравняли на 89-й минуте

11 сентября 2024, 18:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:13
65
0
Гол на последних минутах. США и Новая Зеландия не определили победителя
Getty Images/Global Images Ukraine. Пулишич

11 сентября в 02:00 состоялся товарищеский матч между сборными США и Новой Зеландии. Игра состоялась на «ТКЛ Стадионе», Цинцинате.

Весь матч хозяева контролировали игру, однако отличиться забитым голом удалось только в середине второго тайма. Новая Зеландия смогла спастись от поражения только на 89-й минуте.

США – Новая Зеландия – 1:1 (0:0)

Голы: Пулишич, 69 – Вейн, 89

США: Тернер, Фосси, Ричардс, Маккензи, Хансен, (Вайли, 57), Ааронсон, (Тильман, 66), Моррис, (Джонни, 86), Муса, (де ла Торе, 46), Райт, (Пулишич, 57) ), Пеппи, (Кауэлл, 86), Балогун

Новая Зеландия: Крокомб, Какаче, Пейнакер, Сурман, (Боксолл, 74), Пэйн, (Тулома, 66), Руфер, (Роджерсон, 84), Белл, Стаменич, Джаст, (Олд, 66), Вуд, (Уэйн, 74), Гарбетт, (Барбарусес, 84)

Предупреждения: Де ла Торе, 59 – Руфер, 37, Стаменич, 51, Гарбетт, 54

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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