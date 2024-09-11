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Лига наций
11 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 11 сентября 2024, 16:49
1302
3

«Добавляет уверенности». Лев матча прокомментировал футбол сборной Украины

Ванат доволен вторым таймом

11 сентября 2024, 16:48 | Обновлено 11 сентября 2024, 16:49
1302
3
«Добавляет уверенности». Лев матча прокомментировал футбол сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард сборной Украины Владислав Ванат, который в матче Лиги наций против Чехии забил первый гол за национальную команду, оценил поражение со счетом 2:3.

«Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну».

«Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом», – сказал Ванат.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу Чехия - Украина Лига наций
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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дыряво с пердя🤣
Таймом игры не выигрывают
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+2
adidas777
Може наші футболісти і особливо геній тренерського цеху не в курсі, що у футбол грають 90+ хвилин!  І так у кожному матчі!
У жодному матчі за Реброва збірна не зіграла два тайми на рівні, перший провалювали завжди! У другому іноді включалися, іноді навіть цього вистачало якимось дивом!Але це якийсь дикий ідіотизм, постійно повністю провалювати перший тайм!
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+1
ALKOSruLKA
в останній грі скатаєте нічейку з грузинами і гордо підете в групу до Мальти і Фарерських островів... там буде - рівень нашого колгоспу!
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0
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