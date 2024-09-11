«Добавляет уверенности». Лев матча прокомментировал футбол сборной Украины

Форвард сборной Украины Владислав Ванат, который в матче Лиги наций против Чехии забил первый гол за национальную команду, оценил поражение со счетом 2:3.

«Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну».

«Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом», – сказал Ванат.