«Добавляет уверенности». Лев матча прокомментировал футбол сборной Украины
Ванат доволен вторым таймом
Форвард сборной Украины Владислав Ванат, который в матче Лиги наций против Чехии забил первый гол за национальную команду, оценил поражение со счетом 2:3.
«Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну».
«Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом», – сказал Ванат.
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У жодному матчі за Реброва збірна не зіграла два тайми на рівні, перший провалювали завжди! У другому іноді включалися, іноді навіть цього вистачало якимось дивом!Але це якийсь дикий ідіотизм, постійно повністю провалювати перший тайм!