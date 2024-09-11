Интер близок к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов
Дензел Дюмфрис получит повышение зарплаты
Миланский «Интер» близок к продлению контракта с фланговым защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Зарплаты Дюмфриса вырастет до 4 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение 28-летнего нидерландца истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.
Ранее успех переговоров по новому соглашению вызывал большие вопросы, из-за чего «Интер» уже искал замену Дюмфрису. Рассматривалась кандидатура Джексона Чачуа из «Вероны».
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