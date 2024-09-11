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Италия
11 сентября 2024, 15:15 |
147
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Интер близок к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов

Дензел Дюмфрис получит повышение зарплаты

11 сентября 2024, 15:15 |
147
0
Интер близок к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Миланский «Интер» близок к продлению контракта с фланговым защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Зарплаты Дюмфриса вырастет до 4 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение 28-летнего нидерландца истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

Ранее успех переговоров по новому соглашению вызывал большие вопросы, из-за чего «Интер» уже искал замену Дюмфрису. Рассматривалась кандидатура Джексона Чачуа из «Вероны».

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Интер Милан Дензел Дюмфрис продление контракта Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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