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Италия
06 сентября 2024, 21:32 |
186
0

Интер нацелился на защитника сборной Камеруна

Джексон Чачуа может заменить Дензела Дюмфриса

06 сентября 2024, 21:32 |
186
0
Интер нацелился на защитника сборной Камеруна
Getty Images/Global Images Ukraine. Джексон Чачуа

Контракт правого латераля «Интера» Дензела Дюмфриса истекает летом 2025 года и до сих пор не продлен. Чемпионы Италии работают над новым соглашением с 28-летним игроком сборной Нидерландов, но в то же время прорабатывает альтернативные варианты.

Кандидатом на замену Дюмфрису рассчитывается защитник «Вероны» и сборной Камеруна Джексон Чачуа. Трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается всего в 3 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

При этом выиграть борьбу за Чачуа «Интеру» будет непросто. Также на защитника претендует «Наполи», который готов подписать камерунца уже в январе.

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Олег Дидух Источник: FC Inter News
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