Бывший лидер рейтинга ATP назвал причину неудач Свёнтек на харде
Джон Макинрой считает, что Ига не хочет адаптировать свой стиль игры
Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, предположил, что Ига Свёнтек, возможно, не желает играть от обороны и адаптировать свой стиль игры, что мешает побеждать ей на хардовых кортах, особенно на US Open.
«Одна из проблем для меня заключается в том, что она совсем не хочет играть в защите. Временами она должна уходить в защиту, когда атакующая игра идет не так хорошо, как это может быть на грунте.
Она пытается забить, что несколько удивительно для человека, предпочитающего более медленное покрытие. Я был немного удивлен, что она не хочет или не может внести коррективы в игру на более быстрых покрытиях.
Не знаю, был ли у нее спад уверенности в себе, но если бы вы увидели, что кто-то вроде Иги защищается так же хорошо, как она атакует, соперникам было бы трудно это преодолеть», – сказал Макинрой.
Отметим, что Свёнтек на US Open 2024 проиграла в 1/4 финала будущей финалистке Джессике Пегуле, допустив 41 невынужденную ошибку за 18 геймов. В текущем сезоне Ига выиграла хардовые турниры в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Во время американской серии ей не удалось показать таких высоких результатов.
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