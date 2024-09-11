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  4. Бывший лидер рейтинга ATP назвал причину неудач Свёнтек на харде
WTA
11 сентября 2024, 13:23 |
141
0

Бывший лидер рейтинга ATP назвал причину неудач Свёнтек на харде

Джон Макинрой считает, что Ига не хочет адаптировать свой стиль игры

11 сентября 2024, 13:23 |
141
0
Бывший лидер рейтинга ATP назвал причину неудач Свёнтек на харде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, предположил, что Ига Свёнтек, возможно, не желает играть от обороны и адаптировать свой стиль игры, что мешает побеждать ей на хардовых кортах, особенно на US Open.

«Одна из проблем для меня заключается в том, что она совсем не хочет играть в защите. Временами она должна уходить в защиту, когда атакующая игра идет не так хорошо, как это может быть на грунте.

Она пытается забить, что несколько удивительно для человека, предпочитающего более медленное покрытие. Я был немного удивлен, что она не хочет или не может внести коррективы в игру на более быстрых покрытиях.

Не знаю, был ли у нее спад уверенности в себе, но если бы вы увидели, что кто-то вроде Иги защищается так же хорошо, как она атакует, соперникам было бы трудно это преодолеть», – сказал Макинрой.

Отметим, что Свёнтек на US Open 2024 проиграла в 1/4 финала будущей финалистке Джессике Пегуле, допустив 41 невынужденную ошибку за 18 геймов. В текущем сезоне Ига выиграла хардовые турниры в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Во время американской серии ей не удалось показать таких высоких результатов.

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Джон Макинрой Ига Свёнтек US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Eurosport
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