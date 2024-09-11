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  4. «Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
Лига наций
11 сентября 2024, 08:31 |
5902
5

«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва

Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение Украины от Чехии

11 сентября 2024, 08:31 |
5902
5
«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После игры известный эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями о поединке:

«Такой поддержки болельщиков я еще не видел в своей жизни, у команды, которая играет на выезде. На стадионе была слышна только украинская речь. Констатирую факт, это сборной не помогло. 2 матча сборной в Праге, в течение недели, помогли мне разобраться что к чему.

Сборную Украины не узнать, ее будто подменили. Качественные игроки есть. Вот только команды нет. У меня сложилось впечатление, что игроки видят друг друга впервые. Команда разбалансирована. Я не заметил, чтобы у игроков не было мотивации и желания. Все старались, только из этого получилось 2 поражения.

Я разговаривал с чешскими специалистами. Никто не верил в победу сборной Чехии. У нас получилось удивить хозяев поля. Саму игру даже не хочется разбирать. Бред какой-то. Многие кричат Реброва в отставку. Поможет ли это? В этом я не совсем уверен. То что команду нужно взбодрить, вот это факт. Всем добра. Настроения нет».

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Вячеслав Заховайло Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Mamay
Вже відмазують Реброва по повному, експерти засрані, відбір до євро гри нема, євро гри нема, казав шева ліга націй побачимо і шо далі ні результату а саме головне нема гри не видно шо він хоче побудувати, тільки вина Реброва і тільки відставка, але вони всі повʼязані баблом від агентів федерації президентів, ну Шева нічого не поміняє в тій кухні бо він просто лялька в чиїхось руках, добре шо не королівської того разу😡
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+5
Saar
Ти ж сам говориш, що якісні гравці є , мотивація є, але команда розбалансована. На кожну позицію є конкретни гравець, якого ставить тренер, є установка на гру (швидкий м'яч, тримання, контратака, атака, захист)а залежності від суперника, яка йде від тренера, є схема гри, яку ставить тренер і т.д. Якщо є якісні гравці, а гри цілісної немає, а є лиш епізодично, то ТРЕНЕР і тільки тренер винен! Перша поразка-можлива випадковість. Друга-вже закономірність!
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+4
Перець
Гірше не буде
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+3
Первый Среди Равных
Спочатку наводить ряд ознак і причин, які явно вказують на те, що проблема саме у тренері, а потім: нє, у відставку Реброва не треба.
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+1
Nick.Grabowski
В 2021 році ця збірна розкатала 2 нічиї з Казахстаном на відборі до ЧС-2022.
Зіграла в нічию вдома з БіГ та Фінляндією. 
Тому експертам треба якось пам'ять налагодити.
Плюс глянути як збірна грала в минуло відборі Ліги Націй. А грала доволі посередньо. 
Коли в нас була сильна та потужна збірна?
Навіть коли був відбір на ЧЕ-2020 ... можна згадати як команда мучилася 2 матчі з Люксембургом. 
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0
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