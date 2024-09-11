«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

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После игры известный эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями о поединке:

«Такой поддержки болельщиков я еще не видел в своей жизни, у команды, которая играет на выезде. На стадионе была слышна только украинская речь. Констатирую факт, это сборной не помогло. 2 матча сборной в Праге, в течение недели, помогли мне разобраться что к чему.

Сборную Украины не узнать, ее будто подменили. Качественные игроки есть. Вот только команды нет. У меня сложилось впечатление, что игроки видят друг друга впервые. Команда разбалансирована. Я не заметил, чтобы у игроков не было мотивации и желания. Все старались, только из этого получилось 2 поражения.

Я разговаривал с чешскими специалистами. Никто не верил в победу сборной Чехии. У нас получилось удивить хозяев поля. Саму игру даже не хочется разбирать. Бред какой-то. Многие кричат Реброва в отставку. Поможет ли это? В этом я не совсем уверен. То что команду нужно взбодрить, вот это факт. Всем добра. Настроения нет».