ВИДЕО. Индия проиграла Сирии в матче Интерконтинентального кубка
Сирия одержала две победы и выиграла товарищеский турнир с 6 очками из 6
Сборная Индии по футболу 9 сентября проиграла команде Сирии (0:3) в последнем матче Межконтинентального кубка 2024 в индийском Хайдарабаде.
Это была вторая игра команды Индии под руководством нового главного тренера Маноло Маркеса.
Сирия одержала две победы и выиграла товарищеский турнир с 6 очками из 6.
Межконтинентальный кубок 2024
Хайдарабад (Индия)
1-й тур. 3 сентября. Индия – Маврикий – 0:0
2-й тур. 6 сентября. Маврикий – Сирия – 0:2
Голы: Читора, 32 (автогол), Аль-Мавас, 70
3-й тур. 9 сентября. Индия – Сирия – 0:3
Голы: Аль-Асвад, 7, Ирандуст, 76, Саббаг, 90+6
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