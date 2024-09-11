ВИДЕО. Индия проиграла Сирии в матче Интерконтинентального кубка

Сборная Индии по футболу 9 сентября проиграла команде Сирии (0:3) в последнем матче Межконтинентального кубка 2024 в индийском Хайдарабаде.

Это была вторая игра команды Индии под руководством нового главного тренера Маноло Маркеса.

Сирия одержала две победы и выиграла товарищеский турнир с 6 очками из 6.

Межконтинентальный кубок 2024

Хайдарабад (Индия)

1-й тур. 3 сентября. Индия – Маврикий – 0:0

2-й тур. 6 сентября. Маврикий – Сирия – 0:2

Голы: Читора, 32 (автогол), Аль-Мавас, 70

3-й тур. 9 сентября. Индия – Сирия – 0:3

Голы: Аль-Асвад, 7, Ирандуст, 76, Саббаг, 90+6