Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Индия проиграла Сирии в матче Интерконтинентального кубка
Товарищеские матчи
Индия
09.09.2024 17:00 – FT 0 : 3
Сирия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
11 сентября 2024, 03:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:54
13
0

ВИДЕО. Индия проиграла Сирии в матче Интерконтинентального кубка

Сирия одержала две победы и выиграла товарищеский турнир с 6 очками из 6

11 сентября 2024, 03:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:54
13
0
ВИДЕО. Индия проиграла Сирии в матче Интерконтинентального кубка
Twitter

Сборная Индии по футболу 9 сентября проиграла команде Сирии (0:3) в последнем матче Межконтинентального кубка 2024 в индийском Хайдарабаде.

Это была вторая игра команды Индии под руководством нового главного тренера Маноло Маркеса.

Сирия одержала две победы и выиграла товарищеский турнир с 6 очками из 6.

Межконтинентальный кубок 2024

Хайдарабад (Индия)

1-й тур. 3 сентября. Индия – Маврикий – 0:0

2-й тур. 6 сентября. Маврикий – Сирия – 0:2

Голы: Читора, 32 (автогол), Аль-Мавас, 70

3-й тур. 9 сентября. Индия – Сирия – 0:3

Голы: Аль-Асвад, 7, Ирандуст, 76, Саббаг, 90+6

По теме:
Украина U-19 проиграла Швейцарии U-19 во втором товарищеском матче
Определен стартовый состав Украины U-19 на второй матч со Швейцарией U-19
АШУР: «Спарринг с Зарей дал много информации. Победы оставим на матчи УПЛ»
товарищеские матчи сборная Индии по футболу сборная Сирии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Футбол | 11 сентября 2024, 04:36 3
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию

Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Чехии

«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
Бокс | 10 сентября 2024, 16:47 3
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети

Бой-реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Футбол | 10.09.2024, 19:04
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Футбол | 11.09.2024, 00:05
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?
Футбол | 11.09.2024, 06:10
Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?
Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
09.09.2024, 17:35 3
Бокс
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 19
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 5
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем