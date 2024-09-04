Межконтинентальный кубок. Индия и Маврикий разошлись миром

Сборная Индии по футболу 3 сентября сыграла вничью, без забитых голов, с командой Маврикия (0:0), в первом матче Межконтинентального кубка 2024 в индийском Хайдарабаде.

Это была первая игра команды Индии под руководством нового главного тренера Маноло Маркеса. Испанец предоставил капитанскую повязку защитнику Рахулу Беке, который впервые вывел на поле команду Синих тигров (Blue Tigers). Это была первая игра Индии в Хайдарабаде за 16 лет.

Сборная Индии, занимающая 124-е место в мировом рейтинге, и сборная Маврикия, занимающая 179-е место, вели напряженную игру, в ходе которой команды создали много опасных моментов, но не сумели воплотить их в голы.

6 сентября Сирия сыграет с Маврикием на Межконтинентальном кубке 2024, а затем 9 сентября Сирия встретится с Индией в последнем матче турнира трех наций.

Межконтинентальный кубок 2024

1-й тур. 3 сентября. Хайдарабад (Индия)

Индия – Маврикий – 0:0