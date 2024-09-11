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  4. КДК УАФ выписал штрафы по нескольких эпизодам матчей чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 06:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:24
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0

КДК УАФ выписал штрафы по нескольких эпизодам матчей чемпионата Украины

Карпаты и ЛНЗ получили штрафы в 10 тысяч грн за задержку начала матча

11 сентября 2024, 06:43 | Обновлено 11 сентября 2024, 07:24
276
0
КДК УАФ выписал штрафы по нескольких эпизодам матчей чемпионата Украины
ФК Карпаты

КДК УАФ принял решение о нарушении регламентных норм в нескольких матчах чемпионата и Кубка Украины.

Кубок Украины 2024/25. Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово), 21 августа 2024 года

  • Пробой (Городенка) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 тысяч гривен – за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно проведения матча без зрителей.

Кубок Украины 2024/25. Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы), 21 августа 2024 года

  • Удаленный футболист клуба Николаев Андрей Гурский – отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча – за использование обидных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча.
  • Николаев (Львовская обл.) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 тысяч гривен – за ненадлежащее поведение команды (5 и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра).
  • Николаев (Львовская обл.) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч гривен – за скандирования нецензурного (оскорбительного) характера в адрес арбитра матча.
  • Николаев (Львовская обл.) – к клубу применена санкция в виде предупреждения – за несоблюдение клубом-хозяином требований регламента, а именно по электронному табло.

Кубок Украины 2024/25. Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно), 22 августа 2024 года

Верес (Ровно) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 тысяч гривен – за несоблюдение регламентных норм, а именно по обязательному фотографированию команд (после приветствия на своей половине поля у средней линии на расстоянии 7 м от боковой линии)

Вторая лига. 4-й тур. Александрия-2 – Тростянец, 1 сентября 2024 года

  • Во время матча к футболисту клуба Тростянец Юрию Мизюку применено дисциплинарное наказание. Установлено, что решение арбитра по удалению футболиста принято с очевидной ошибкой – ошибочное определение футболиста, к которому было применено дисциплинарное наказание. Установлен факт, что нарушение (жестокое поведение) было совершено Богданом Волошко. Решено отстранить футболиста Тростянец Богдана Волошко от участия в соревнованиях на 3 матча, из которых на 1 матч условно с испытательным сроком 1 год.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур. Карпаты (Львов) – Ворскла (Полтава), 31 августа 2024 года

  • Клуб Карпаты (Львов) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 тысяч гривен – за повторную задержку начала матча.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур. Динамо (Киев) – ЛНЗ (Черкассы), 1 сентября 2024 года

  • Клуб ЛНЗ (Черкассы) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 тысяч гривен – за повторную задержку начала матча.
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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