БАЕНКО: «Стецьков не хочет продлевать контракт, мы на него не рассчитываем»
Защитник отстранен от тренировок команды криворожского Кривбасса
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подтвердил, что защитник криворожской команды Тимур Стецьков отстранен от тренировок с первой и юношеской командами из-за отказа продлить контракт.
Это совместное решение руководства и тренировочного штаба криворожцев, теперь футболист занимается по индивидуальной программе. Действующее соглашение 26-летнего украинца рассчитано до завершения сезона.
Владимир Баенко: «Да, Стецьков занимается с тренером. Все в порядке. Мы все делаем действительно согласно контракту. Никаких претензий ни к кому нет. Он не хочет продлевать контракт – мы не можем рассчитывать на человека, который не хочет сотрудничать с клубом. Вот такие у нас разногласия получились.
Никто ни на кого не имеет никаких обид, обвинений или что-то еще. Просто такова ситуация. Футболист не хочет продлевать контракт – мы на него не рассчитываем. Теперь будет играть другой футболист. Чтобы не занимать место в тренировочном процессе, он занимается индивидуально.
Мы предлагали ему одну из самых высоких зарплат в первой команде. Но он хочет перейти в «Карпаты» или другой клуб, поэтому работает над этим со своим агентом Олегом Авдышем. Мы защищаем честь клуба. Хотим, чтобы с клубом работали только люди, которые хотят работать с клубом, которые видят себя в клубе. Такие как Романчук, Драмбаев.
Если Стецьков уйдет из команды – скажем слова благодарности. Но на этом этапе – чтобы не мешал тренировочному процессу, приняли такое решение. Повторюсь, у нас без скандала, все в порядке. Мы предложили ему один из лучших контрактов – он не согласился и решил год заниматься индивидуально».
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