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  4. БАЕНКО: «Стецьков не хочет продлевать контракт, мы на него не рассчитываем»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 06:52
49
1

БАЕНКО: «Стецьков не хочет продлевать контракт, мы на него не рассчитываем»

Защитник отстранен от тренировок команды криворожского Кривбасса

11 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 06:52
49
1
БАЕНКО: «Стецьков не хочет продлевать контракт, мы на него не рассчитываем»
УПЛ. Тимур Стецьков

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подтвердил, что защитник криворожской команды Тимур Стецьков отстранен от тренировок с первой и юношеской командами из-за отказа продлить контракт.

Это совместное решение руководства и тренировочного штаба криворожцев, теперь футболист занимается по индивидуальной программе. Действующее соглашение 26-летнего украинца рассчитано до завершения сезона.

Владимир Баенко: «Да, Стецьков занимается с тренером. Все в порядке. Мы все делаем действительно согласно контракту. Никаких претензий ни к кому нет. Он не хочет продлевать контракт – мы не можем рассчитывать на человека, который не хочет сотрудничать с клубом. Вот такие у нас разногласия получились.

Никто ни на кого не имеет никаких обид, обвинений или что-то еще. Просто такова ситуация. Футболист не хочет продлевать контракт – мы на него не рассчитываем. Теперь будет играть другой футболист. Чтобы не занимать место в тренировочном процессе, он занимается индивидуально.

Мы предлагали ему одну из самых высоких зарплат в первой команде. Но он хочет перейти в «Карпаты» или другой клуб, поэтому работает над этим со своим агентом Олегом Авдышем. Мы защищаем честь клуба. Хотим, чтобы с клубом работали только люди, которые хотят работать с клубом, которые видят себя в клубе. Такие как Романчук, Драмбаев.

Если Стецьков уйдет из команды – скажем слова благодарности. Но на этом этапе – чтобы не мешал тренировочному процессу, приняли такое решение. Повторюсь, у нас без скандала, все в порядке. Мы предложили ему один из лучших контрактов – он не согласился и решил год заниматься индивидуально».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Тимур Стецьков Владимир Баенко
Николай Степанов Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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chak98
Так виставте на трансфер. Нашо знущатись з гравця. Це хіба нормальний менеджмент в клубі? І хто піде грати в такий клуб?Де таке відношення до гравця.
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