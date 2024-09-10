Бронзовый призер УПЛ отстранил игрока из-за желания перейти в Карпаты

Бронзовый призер УПЛ 2023/24 криворожский «Кривбасс» отстранил защитника Тимура Стецькова от тренировок с основой и юношеской командой. Футболист занимается по индивидуальной программе.

По информации источника, футболиста отстранили из-за нежелания продлевать контракт с клубом. Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко сообщил, что Стецькову предложили одну из самых больших зарплат в клубе, но сам футболист определил, что хочет перейти в «Карпаты» или другой клуб УПЛ.

В этом сезоне Стецьков провел восемь матчей за «Кривбасс» и забил один гол. Ранее наставник «Кривбасса» Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге.