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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 12:32 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:39
1906
1

Бронзовый призер УПЛ отстранил игрока из-за желания перейти в Карпаты

«Кривбасс» отстранил Тимура Стецькова

10 сентября 2024, 12:32 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:39
1906
1
Бронзовый призер УПЛ отстранил игрока из-за желания перейти в Карпаты
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Бронзовый призер УПЛ 2023/24 криворожский «Кривбасс» отстранил защитника Тимура Стецькова от тренировок с основой и юношеской командой. Футболист занимается по индивидуальной программе.

По информации источника, футболиста отстранили из-за нежелания продлевать контракт с клубом. Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко сообщил, что Стецькову предложили одну из самых больших зарплат в клубе, но сам футболист определил, что хочет перейти в «Карпаты» или другой клуб УПЛ.

В этом сезоне Стецьков провел восемь матчей за «Кривбасс» и забил один гол. Ранее наставник «Кривбасса» Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге.

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Тимур Стецьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Карпаты Львов
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Gargantua81
ну это жизнь. где платят больше, туда и уходят.
другое дело, что Вернидуб в свое время взял Стецькова свободным агентом, когда он не нужен был Шарану в Александрии.
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