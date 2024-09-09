«А во Львов не прилетает?». Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб уверен, что матчи УПЛ можно продолжать играть в Кривом Роге, несмотря на то, что город находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

«Да, есть прилеты в Кривом Роге. А во Львов не прилетело? А в Полтаве не прилетело? И там можно играть. Кривой Рог – это Украина. Почему мы должны ехать на запад страны и там тренироваться и играть? А кто будет проплачивать это – проживание, поля и все остальное. Это же нам платить».

«Кроме того, у нас есть болельщики, которые хотят смотреть «Кривбасс». Я с этим не согласен. Если так, то закрывайте чемпионат и все. Или играем нормально», – сказал Вернидуб.