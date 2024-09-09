Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «А во Львов не прилетает?». Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 16:10 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:16
422
3

«А во Львов не прилетает?». Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге

Тренер уверен, что нужно продолжать играть в городе

09 сентября 2024, 16:10 | Обновлено 09 сентября 2024, 16:16
422
3
«А во Львов не прилетает?». Вернидуб высказался о матчах в Кривом Роге
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб уверен, что матчи УПЛ можно продолжать играть в Кривом Роге, несмотря на то, что город находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

«Да, есть прилеты в Кривом Роге. А во Львов не прилетело? А в Полтаве не прилетело? И там можно играть. Кривой Рог – это Украина. Почему мы должны ехать на запад страны и там тренироваться и играть? А кто будет проплачивать это – проживание, поля и все остальное. Это же нам платить».

«Кроме того, у нас есть болельщики, которые хотят смотреть «Кривбасс». Я с этим не согласен. Если так, то закрывайте чемпионат и все. Или играем нормально», – сказал Вернидуб.

По теме:
УПЛ предложила Ингульцу два варианта. Если нет – клуб снимут с чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний полузащитник Руха продолжит карьеру в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского защитника
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Футбол | 09 сентября 2024, 08:41 10
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании

Олега Федорчука не впечатлили Шапаренко и Судаков

Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Футбол | 09 сентября 2024, 14:56 56
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?

Семь арендованных игроков у «горняков» наталкивают болельщиков на аналогии с экс-командой Бабича

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08.09.2024, 23:00
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона
Футбол | 09.09.2024, 15:13
«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона
«Абсолютный приоритет». Тренер Жироны назвал самый главный турнир сезона
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Не порівнюй, до Львова більша відстань, тому є більше часу на реакцію
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
08.09.2024, 07:23
Олимпийские игры
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
08.09.2024, 23:35 10
Теннис
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
07.09.2024, 20:17 1
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 15
Футбол
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
07.09.2024, 19:13 101
Футбол
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем