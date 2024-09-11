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  4. ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года
ITF
11 сентября 2024, 05:20 |
435
1

ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года

Иван Кременчуцкий борется за место в основной сетке турнира ITF M15 в Сербии

11 сентября 2024, 05:20 |
435
1
ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года
Instagram

20-летний украинский теннисист Иван Кременчуцкий стал звездой социальных сетей благодаря невероятному виннерсу в одном из матчей.

Кременчуцкий, который сейчас занимает 1611-е место в рейтинге АТР, борется за место в основе грунтового турнира серии ITF M15 в Куршумлия-Бане (Сербия).

Иван уже выиграл два матча квалификации и 11 сентября сыграет в финале отбора против Яна Коберски.

Кременчуцкий пока не выиграл ни одного трофея на уровне профи, но может похвастаться несколькими финалами в парном разряде в 2024 году.

ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
"Найбожевільнішого віннерса" ми тут так і не побачили (до речі, в оригіналі не так амбітно: "crazy"  й "one of the most insane" - "божевільний" й "один із найбожевільніших").
Але я фігею від іншого: на задрипаній п'ятнашці кваліфайн у 3 тури - як на Шоломі!  За що вони там так затято боряться, за пару балів у рейтинг? А простіших шляхів нема?
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