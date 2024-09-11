ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года
Иван Кременчуцкий борется за место в основной сетке турнира ITF M15 в Сербии
20-летний украинский теннисист Иван Кременчуцкий стал звездой социальных сетей благодаря невероятному виннерсу в одном из матчей.
Кременчуцкий, который сейчас занимает 1611-е место в рейтинге АТР, борется за место в основе грунтового турнира серии ITF M15 в Куршумлия-Бане (Сербия).
Иван уже выиграл два матча квалификации и 11 сентября сыграет в финале отбора против Яна Коберски.
Кременчуцкий пока не выиграл ни одного трофея на уровне профи, но может похвастаться несколькими финалами в парном разряде в 2024 году.
ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Унаи Мельгосы продолжает удерживать первенство в отборочной группе Евро-2025
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что Тайсон может вернуться и победить
Але я фігею від іншого: на задрипаній п'ятнашці кваліфайн у 3 тури - як на Шоломі! За що вони там так затято боряться, за пару балів у рейтинг? А простіших шляхів нема?