20-летний украинский теннисист Иван Кременчуцкий стал звездой социальных сетей благодаря невероятному виннерсу в одном из матчей.

Кременчуцкий, который сейчас занимает 1611-е место в рейтинге АТР, борется за место в основе грунтового турнира серии ITF M15 в Куршумлия-Бане (Сербия).

Иван уже выиграл два матча квалификации и 11 сентября сыграет в финале отбора против Яна Коберски.

Кременчуцкий пока не выиграл ни одного трофея на уровне профи, но может похвастаться несколькими финалами в парном разряде в 2024 году.

ВИДЕО. Украинский теннисист исполнил самый безумный виннерс 2024 года