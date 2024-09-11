Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Чехии
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Бывший инвестор титулованной украинский теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов отреагировал на поражение украинской команды:
«10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию», – написал Сапронов в своем Facebook.
Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2
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