Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Лига наций
11 сентября 2024, 04:36 |
806
1

Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию

Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Чехии

11 сентября 2024, 04:36 |
806
1
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Юрий Сапронов

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Бывший инвестор титулованной украинский теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов отреагировал на поражение украинской команды:

«10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию», – написал Сапронов в своем Facebook.

Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2

По теме:
Албания – Грузия – 0:1. Сакартвело дальше сыграет с Украиной. Видео гола
Нидерланды – Германия – 2:2. Кто забил на 2-й минуте? Видео голов и обзор
ФОТО. Украинская чемпионка US Open посетила матч Чехия – Украина в Праге
Юрий Сапронов Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков Источник: Facebook
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Футбол | 11 сентября 2024, 00:16 27
Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН

Украинский наставник и в дальнейшем продолжит работать со сборной

Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Бокс | 10 сентября 2024, 07:10 0
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого

«Железный Майк» отметил кубинца Давида Морреля

СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
Футбол | 11.09.2024, 02:57
СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
Бокс | 10.09.2024, 18:20
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Бокс | 10.09.2024, 08:42
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Сам он не уйдет. Напомню всем украинцам что реброфф был завербован кремлевскими спецслужбами для диверсионной работы в нашей сборной! Его босс агент фсб ермак сам будет принимать решение увольнять реброффа или нет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
09.09.2024, 18:54 91
Футбол
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
09.09.2024, 05:19
Футбол
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
09.09.2024, 08:11 7
Футбол
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
09.09.2024, 07:10 27
Футбол
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
09.09.2024, 17:35 3
Бокс
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
09.09.2024, 00:17
Бокс
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
09.09.2024, 00:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем