Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Главный тренер украинской команды поспешно покинул флеш-зону
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
После завершения встречи главный тренер украинской команды Сергей Ребров дал комментарии на острые вопросы журналиста во флеш-зоне.
Ребров отвечал достаточно дерзко, что вызвало фурор у болельщиков. Но не все могли заметить, что специалиста еще и не ответил на последний вопрос.
Из-за перебоев на MEGOGO невозможно было понять, что именно спросил журналист. Однако вопрос был связан с заменами. Ребров решил просто поспешно покинуть флеш-зону, а журналист пытался его остановить, но безуспешно...
ВИДЕО. Ответы Реброва во время флеш-интервью
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