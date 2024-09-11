Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Лига наций
11 сентября 2024, 03:29 |
311
1

Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала

Главный тренер украинской команды поспешно покинул флеш-зону

11 сентября 2024, 03:29 |
311
1
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи главный тренер украинской команды Сергей Ребров дал комментарии на острые вопросы журналиста во флеш-зоне.

Ребров отвечал достаточно дерзко, что вызвало фурор у болельщиков. Но не все могли заметить, что специалиста еще и не ответил на последний вопрос.

Из-за перебоев на MEGOGO невозможно было понять, что именно спросил журналист. Однако вопрос был связан с заменами. Ребров решил просто поспешно покинуть флеш-зону, а журналист пытался его остановить, но безуспешно...

ВИДЕО. Ответы Реброва во время флеш-интервью

По теме:
Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор
Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0. Мировая в Будапеште. Видеообзор матча
СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Футбол | 11 сентября 2024, 01:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе

Маурисио стал главным тренером национальной команды США

«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
Бокс | 10 сентября 2024, 18:20 0
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Дерек отдает предпочтение украинцу

Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Бокс | 10.09.2024, 07:39
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Футбол | 10.09.2024, 19:04
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
Футбол | 11.09.2024, 00:25
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Що дратує, навіть більше ніж огидна гра збірної - нереальна пихатість Реброва  Кумоство, на жаль, разлогає до такої міри, що він давно став втрачати береги...   
Ребров дивиться на всіх журналістів, уболівальників як на якихось комах...
Ніколи в житті він не зробить висновків зі своїх помилок, бо не царська це справа, і цар завжди правий. Так принаймні думає Сирожа...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
09.09.2024, 00:51 1
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
10.09.2024, 07:10
Бокс
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 27
Футбол
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
09.09.2024, 00:17
Бокс
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
09.09.2024, 07:10 27
Футбол
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем