10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Ирландии и Греции.

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Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась победой эллинов над парнями в зеленом со счетом 2:0.

Голами за гостей отличились Фотис Иоаннидис и Христос Цолис.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур, 10 сентября

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Иоаннидис, 50, Цолис, 87

Видеообзор матча: