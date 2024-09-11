Лига наций11 сентября 2024, 02:38 |
29
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Ирландия – Греция – 0:2. Эллины одолели парней в зеленом. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25
11 сентября 2024, 02:38 |
29
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10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Ирландии и Греции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась победой эллинов над парнями в зеленом со счетом 2:0.
Голами за гостей отличились Фотис Иоаннидис и Христос Цолис.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 2. 2-й тур, 10 сентября
Ирландия – Греция – 0:2
Голы: Иоаннидис, 50, Цолис, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Греция).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Греция).
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