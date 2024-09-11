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Ирландия
10.09.2024 21:45 – FT 0 : 2
Греция
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Лига наций
11 сентября 2024, 02:38 |
29
0

Ирландия – Греция – 0:2. Эллины одолели парней в зеленом. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 02:38 |
29
0
Ирландия – Греция – 0:2. Эллины одолели парней в зеленом. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 2 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Ирландии и Греции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Авива в Дублине. Игра завершилась победой эллинов над парнями в зеленом со счетом 2:0.

Голами за гостей отличились Фотис Иоаннидис и Христос Цолис.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 2-й тур, 10 сентября

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Иоаннидис, 50, Цолис, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Греция).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Фотис Иоаннидис (Греция).
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Фотис Иоаннидис видео голов и обзор сборная Греции по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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